Live Eredivisie: Ajax - RKC Waalwijk

Lisandro Martínez en Mohammed Kudus beginnen bij Ajax in de basis. De Argentijn vervangt links in de defensie zijn geschorste landgenoot Nicolás Tagliafico. Kudus speelt op de positie van Ryan Gravenberch, die niet bij de selectie zit.

Martínez miste vorige week de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam vanwege een lichte blessure. Hij is in de voorbereiding op dit seizoen zijn basisplaats verloren, na een goed eerste jaar in Amsterdam. Kudus is nieuw bij Ajax. Hij kwam in juli over van het Deense FC Nordsjælland.

Zakaria Labyad start als spits bij de thuisploeg. David Neres begint nog op de bank, net als Sergino Dest die in de belangstelling staat van Bayern München.

