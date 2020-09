Live Eredivisie: Feyenoord in actie tegen FC Twente

Volg de duels live via ons scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en diepgaande statistieken.

14.30 uur: Feyenoord - FC Twente

Het eerste competitieduel in De Kuip die in tijden niet zo leeg geweest is. De Rotterdammers startten vorige week met een 2-0 zege bij PEC Zwolle, terwijl de tukkers met dezelfde cijfers Fortuna Sittard versloegen.

Eric Botteghin keert terug in de basis bij Feyenoord. De Braziliaanse verdediger ontbrak vorige week vanwege een schorsing. De centrale verdediger vormt het hart van de defensie met Marcos Senesi. Lutsharel Geertruida, die in Zwolle de plek van Botteghin overnam, verhuist weer naar de rechterkant. Bart Nieuwkoop moet genoegen nemen met een plek op de bank. Advocaat laat zijn elftal verder ongewijzigd.

Bij FC Twente ontbreekt de geblesseerde aanvoerder Wout Brama. Ramiz Zerrouki vervangt de routinier.

14.30 uur: Willem II - Heracles Almelo

Net als bij Feyenoord-FC Twente staan in Tilburg twee ploegen tegenover elkaar die de competitie aftrapten met een 2-0 overwinning. Willem II verzekerde zich midweeks van de volgende voorronde van de Europa League door in Luxemburg met 5-0 van Progrés Niederkorn te winnen.

16.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Vanaf 16.45 uur sluiten Ajax en RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA de voetbalzondag af. De regerend landskampioen boekte vorige week een minieme zege (0-1) bij Sparta, opponent RKC ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Vitesse.

12.15 uur: ADO Den Haag - FC Groningen 0-1

