Rekik de schlemiel bij Hertha

Karim Rekik speelde een wedstrijd om snel te vergeten voor Hertha BSC. De Nederlandse verdediger veroorzaakte eerst een strafschop, die Timo Werner benutte (1-1). Vlak voor rust schoot Marcel Sabitzer ook raak, via het lichaam van Rekik (1-2). Kevin Kampl en opnieuw Werner lieten de score in de slotfase verder oplopen.

Hertha BSC was op voorsprong gekomen door een treffer van Maximilian Mittelstädt. Davie Selke bepaalde in blessuretijd de eindstand namens de thuisploeg uit Berlijn (2-4). Javairô Dilrosun speelde net als Rekik de hele wedstrijd voor Hertha. Leipzig heeft slechts een punt minder dan koploper Borussia Mönchengladbach, dat zondag Werder Bremen op bezoek krijgt.

Schalke 04 verzuimde in punten gelijk te komen met Leipzig. De volksclub uit Gelsenkirchen verspeelde tot driemaal toe een voorsprong op Fortuna Düsseldorf (3-3). Daniel Caligiuri, Ozan Kabak en Suat Serdar scoorden voor de thuisploeg. Rouwen Hennings maakte drie keer gelijk voor Fortuna Düsseldorf.

Sebastian Andersson had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege van 1. FC Union Berlin bij FSV Mainz 05 (3-2). Jeremiah St. Juste had een basisplaats bij de verliezende ploeg. Zijn ploeggenoot Jean-Paul Boëtius werd na ruim een uur gewisseld. FC Augsburg dankte de uitzege bij SC Paderborn aan een treffer van Philipp Max (1-0).