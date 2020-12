Zware straf voor gouden olympiër (34): zeven maanden cel en nooit meer autorijden

Vooral de levensgevaarlijke escapades van Northug in het verkeer werden hem door de rechter zwaar aangerekend. Uit opnames die de Noor zelf had gemaakt met zijn mobiele telefoon, bleek dat Northug zeker drie keer met meer dan 200 kilometer per uur over een weg had geracet waar 80 kilometer de maximale snelheid is. Hij deed dat met één hand aan het stuur en in de ander zijn mobieltje.

Rijverbod

Voor de rechtbank in Oslo was dat genoeg reden om de dertienvoudig wereldkampioen te veroordelen tot zeven maanden gevangenisstraf. Northug, die het vonnis accepteerde, mag ook nooit meer achter het stuur van een auto zitten. Hij is zijn rijbewijs voorgoed kwijt. Northug kreeg het papiertje vorig jaar terug, nadat hij ook al een tijdje een rijverbod had uitgezeten vanwege rijden onder invloed.

De succesvolle en populaire langlaufer beëindigde twee jaar geleden zijn loopbaan. Northug bekende dit jaar na zijn aanhouding dat hij drank- en drugsproblemen heeft.