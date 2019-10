Club van Cocu zet aanvoerder op straat na enorm wangedrag

Phillip Cocu in gesprek met zijn inmiddels ontslagen aanvoerder Richard Keogh. Ⓒ Hollandse Hoogte

Derby County, de club van trainer Phillip Cocu, heeft aanvoerder Richard Keogh ontslagen wegens fors wangedrag. De 33-jarige Ier was ruim een maand geleden met twee ploeggenoten betrokken bij een zwaar auto-ongeluk waarbij alcohol in het spel was.