Bezzecchi snelt naar zege in sprintrace bij TT Assen

De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) kwam als derde over de finish, maar hij werd teruggezet naar de vijfde plek omdat hij buiten de baan was gekomen. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) schoof op naar de derde plek. Bagnaia behield de leiding in het kampioenschap.

Bezzecchi maakt tot nog toe de meeste indruk in het zomerse Assen. De protegé van de voormalige publieksheld Valentino Rossi was vrijdag de snelste in de trainingen en pakte zaterdag met de snelste ronde ooit op het TT Circuit de pole. Die eerste startplek gold voor de sprintrace, maar is ook van kracht zondag in de hoofdrace.

Slechte start

De 24-jarige wegracer uit Rimini had niet de beste start. Hij maakte een klein foutje bij ingaan van de eerste bocht en zakte weg naar de derde plek. Bagnaia nam de koppositie over. In de vierde van de dertien te rijden ronden sloeg Bezzecchi terug. Hij haalde eerst Binder in en nam na een vrij agressieve inhaalactie de leiding over van zijn landgenoot, die voor het fabrieksteam van Ducati uitkomt. Bezzecchi, die rijdt voor het door race-icoon Rossi opgezette VR46-team, nam vervolgens geleidelijk aan afstand van het veld.

„De motor voelde geweldig”, zei de winnaar kort na de race. „Ik maakte een foutje bij de start, maar kon dat goed herstellen. De snelheid van de motor is fantastisch.”

Collin Veijer op zijn Husqvarna. Ⓒ ANP/HH

Negende startplek Veijer in Moto3 bij TT-debuut

Collin Veijer start zondag vanaf de derde startrij in de Moto3-race. De 18-jarige Staphorster zette zaterdag in de kwalificatie de negende tijd neer. Hij reed op zijn Husqvarna 1.41,758 en gaf bijna 6 tienden toe op de Spanjaard David Muñoz, die poleposition veroverde in 1.41,181.

Veijer reed de kwalificatie bijna wiel aan wiel met zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki. Ze namen elkaar beurtelings op sleeptouw om zo snel mogelijk te racen over de Drentse racebaan. Sasaki noteerde in de sessie de vierde tijd (1.41,512).

Veijer maakt dit jaar zijn debuut in het WK wegrace in de lichtste klasse. Hij eindigde in de Grote Prijs van Italië al als zesde en vorige week reed hij in de eerste ronde van de Grote Prijs van Duitsland zelfs aan de leiding. Hij was toen vanaf de vierde plaats gestart. In de derde ronde crashte Veijer en was zijn race ten einde.

Zonta van den Goorbergh op zijn Kalex in actie tijdens de kwalificatietraining van de Moto2. Ⓒ ANP

Pole voor Lopez in Moto2, 23e startplek Van den Goorbergh

De Spaanse motorracer Alonso Lopez heeft de pole gepakt in de Moto2. Hij reed in de kwalificatierace de snelste ronde op het Drentse circuit (1.36,247). De tweede tijd was voor de Brit Jake Dixon (1.36,256) en de Japanner Ai Ogura zette de derde tijd neer (1.36,301).

De Nederlander Zonta van den Goorbergh kwam niet verder dan de 23e tijd. Het betekent dat de 17-jarige Brabander zondag in de race vanuit de achterhoede moet starten.

"Moeilijkste dag van het seizoen"

De crash die de 17-jarige motorcoureur vrijdag maakte in de tweede training, zeurde zaterdag door. „Het was de moeilijkste dag van dit seizoen en dat in de belangrijkste grand prix van het jaar. Dit wil je niet in je thuisrace”, zei de Brabantse wegracer.

Van den Goorbergh verspeelde door de harde smak tegen het asfalt veel tijd om te oefenen op de snelle racebaan van Assen. Hij had de pech dat hij de eerste training door technische problemen ook amper op de baan te zien was. „Ik heb erg weinig ronden gereden, dus ik weet gewoon niet zo goed wat mijn racetempo is. Ik heb me voorgenomen zondag onbevangen aan de start te komen en er het beste van te maken. Het gaat niet heel makkelijk. Ik heb wat pijntjes en massages zijn nodig om de stijve spieren soepel te houden, maar ik kan prima rijden.”