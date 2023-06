Pole Bezzecchi met baanrecord in TT van Assen, negende startplek Veijer in Moto3

Bezzecchi klokte op het zonovergoten TT Circuit in de kwalificatie een baanrecord van 1.31,472. Zijn topsnelheid bedroeg 310,6 kilometer per uur in het rondje van 4,5 kilometer. Hij was 0,061 seconde sneller dan zijn landgenoot Francesco Bagnaia (Ducati). De regerend wereldkampioen noteerde 1.31,533. Luca Marini, ook afkomstig uit Italië én rijdend op een Ducati, zette met 1.31,630 de derde tijd neer.

Fabio Quartararo (Yamaha), die enigszins gehandicapt is door een gebroken teen, reed de vierde tijd (1.31,671). Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez crashte in de eerste kwalificatiesessie en kwam niet verder dan de zeventiende startplek.

De Spanjaard Jorge Martin keek minder blij. De nummer 2 in het kampioenschap, vorige week winnaar in de Grote Prijs van Duitsland, kwam in de kwalificatie niet verder dan de tiende tijd. Hij zal vanaf de vierde startrij vertrekken in de sprintrace én de hoofdrace.

Bagnaia is de leider in het kampioenschap met 160 punten. Martin volgt met 144 punten en Bezzecchi is de nummer 3 in de stand met 126 punten.

Collin Veijer op zijn Husqvarna. Ⓒ ANP/HH

Negende startplek Veijer in Moto3 bij TT-debuut

Collin Veijer start zondag vanaf de derde startrij in de Moto3-race. De 18-jarige Staphorster zette zaterdag in de kwalificatie de negende tijd neer. Hij reed op zijn Husqvarna 1.41,758 en gaf bijna 6 tienden toe op de Spanjaard David Muñoz, die poleposition veroverde in 1.41,181.

Veijer reed de kwalificatie bijna wiel aan wiel met zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki. Ze namen elkaar beurtelings op sleeptouw om zo snel mogelijk te racen over de Drentse racebaan. Sasaki noteerde in de sessie de vierde tijd (1.41,512).

Veijer maakt dit jaar zijn debuut in het WK wegrace in de lichtste klasse. Hij eindigde in de Grote Prijs van Italië al als zesde en vorige week reed hij in de eerste ronde van de Grote Prijs van Duitsland zelfs aan de leiding. Hij was toen vanaf de vierde plaats gestart. In de derde ronde crashte Veijer en was zijn race ten einde.

Pole voor Lopez in Moto2, 23e startplek Van den Goorbergh

De Spaanse motorracer Alonso Lopez heeft de pole gepakt in de Moto2. Hij reed in de kwalificatierace de snelste ronde op het Drentse circuit (1.36,247). De tweede tijd was voor de Brit Jake Dixon (1.36,256) en de Japanner Ai Ogura zette de derde tijd neer (1.36,301).

De Nederlander Zonta van den Goorbergh kwam niet verder dan de 23e tijd. Het betekent dat de 17-jarige Brabander zondag in de race vanuit de achterhoede moet starten.

Van den Goorbergh zat niet helemaal jofel op zijn motor. De coureur van het Nederlandse GP-team Fieten Olie maakte vrijdag een zware val tijdens de trainingen en voelde zich niet "niet superfijn" in de kwalificatie.