Pole voor Bezzecchi met baanrecord in TT van Assen

Bezzecchi klokte op het zonovergoten TT Circuit in de kwalificatie een baanrecord van 1.31,472. Zijn topsnelheid bedroeg 310,6 kilometer per uur in het rondje van 4,5 kilometer. Hij was 0,061 seconde sneller dan zijn landgenoot Francesco Bagnaia (Ducati). De regerend wereldkampioen noteerde 1.31,533. Luca Marini, ook afkomstig uit Italië én rijdend op een Ducati, zette met 1.31,630 de derde tijd neer.

Fabio Quartararo (Yamaha), die enigszins gehandicapt is door een gebroken teen, reed de vierde tijd (1.31,671). Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez crashte in de eerste kwalificatiesessie en kwam niet verder dan de zeventiende startplek.

De Spanjaard Jorge Martin keek minder blij. De nummer 2 in het kampioenschap, vorige week winnaar in de Grote Prijs van Duitsland, kwam in de kwalificatie niet verder dan de tiende tijd. Hij zal vanaf de vierde startrij vertrekken in de sprintrace én de hoofdrace.

Bagnaia is de leider in het kampioenschap met 160 punten. Martin volgt met 144 punten en Bezzecchi is de nummer 3 in de stand met 126 punten.