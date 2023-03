Ten Hag houdt ondanks stevige kritiek van buitenwacht vertrouwen in aanvoerder Fernandes

Ondanks de ruime nederlaag houdt Ten Hag vast aan Fernandes. „Ja, absoluut”, antwoordde Ten Hag een dag voor het Europa League-duel met Real Betis op de vraag of de middenvelder de eerste reserveaanvoerder blijft.

„Ik vind dat hij een fantastisch seizoen speelt en hij heeft een grote rol gespeeld in het feit dat we zijn waar we nu zijn. Hij geeft energie aan het team, loopt veel op de juiste manier. Hij wijst en coacht spelers, hij is een inspiratie voor het hele team. Niemand is perfect, iedereen maakt fouten. Ik ben erg blij om Fernandes in mijn team te hebben en ik ben blij met hem als onze aanvoerder, als Harry er niet is”, aldus Ten Hag.

De Nederlandse trainer veroverde twee weken geleden met United de League Cup, de eerste prijs voor de ploeg uit Manchester sinds 2017. United staat derde in de competitie, zit nog in de FA Cup en speelt donderdag tegen Real Betis de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Europa League.