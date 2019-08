Mogelijk 22 Formule 1-races in 2020

Het circuit de Barcelona-Catalunya leek af te vallen vanwege het gebrek aan staatssteun. De Catalaanse overheid heeft nu alsnog groen licht gegeven voor een contractverlenging van een jaar voor de Spaanse Grand Prix.

Daardoor lijkt het erop dat alleen de Grand Prix van Duitsland van de kalender verdwijnt. Ook de verbintenissen van Monza en Mexico lopen na dit jaar af, maar de verwachting is dat die contracten worden verlengd.

De circuits van Zandvoort en Hanoi (Vietnam) komen er in 2020 bij. Zandvoort hoopt begin mei nog altijd de eerste Europese race te worden. De voorbije jaren was die eer toebedeeld aan Barcelona. Volgens Spaanse media zal de race in Catalonië volgend jaar echter plaatsvinden op 17 mei. Zandvoort mikt op 3 mei, of anders 10 mei.

