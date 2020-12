Ontslagen Oostende-doelman Fabrice Ondoa ontkent lockdownparty

„Ik heb niets georganiseerd, al zeker geen lockdownparty”, schrijft de Kameroener op Instagram.

De feiten spreken niet in zijn voordeel. De politie van Oostende greep in de nacht van zaterdag op zondag in nadat er melding was gemaakt van een illegaal feest in het appartementencomplex waar de doelman woont. Tegen elf aanwezigen werd proces-verbaal opgemaakt. Het was reden voor de club om de Kameroense international te ontslaan.

„Het bestuur heeft niet eens de moeite genomen om me uit te nodigen voor een gesprek en me de feiten die me ten laste zijn gelegd uit te laten leggen”, aldus Ondoa. „Ik heb het nieuws van mijn ontslag per mail en vrijwel op dezelfde tijd als de pers te horen gekregen.”

De 24-jarige Ondoa, die dit jaar geen basisplaats had bij Oostende, houdt zijn onschuld vol. „Als ze me hadden uitgenodigd had ik kunnen uitleggen dat ik mezelf niets kan verwijten.”