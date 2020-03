Ajax weer koploper Eredivisie na moeizame zege bij Heerenveen

Het eerste half uur waren beide teams elkaar vooral aan het aftasten. Zowel Heerenveen als Ajax blonk niet uit in het voortdurend behouden van balbezit. Door het vele balverlies en het ook wel matige veld vielen er niet heel veel kansen te bewonderen in de eerste dertig minuten.

In de 20e minuut snelde Chidera Ejuke wel langs Daley Blind en Nicolas Tagliafico en plaatste hij de bal listig richting het doel van sluitpost André Onana. De ’Kat uit Kameroen’ pakte de inzet met een fraaie reflex. Tien minuten later kregen de Friezen in de tegenaanval de mogelijkheid om een overtalsituatie uit te spelen, maar de eindpass op de vrijstaande Mitchell van Bergen was niet op maat.

Wonderbaarlijk

Een minuut later mocht Quincy Promes namens Ajax eindelijk eens aanleggen, maar zijn rollertje was een prooi voor keeper Filip Bednarek. Voor rust gebeurde er vervolgens nog van alle ineens. Bednarek redde binnen de minuut tot tweemaal toe op inzetten van Lassina Traoré. Vooral de tweede inzet, een kopbal, werd knap uit het doel gehaald.

Weer een minuut later liep Ejuke de gehele Ajax-verdediging voorbij op snelheid, maar stopte de uitstekend keepende Onana de inzet op wonderbaarlijke wijze met de hak. Dat Heerenveen niet scoorde voor rust, mocht een klein wondertje heten. Zeker gezien de opgelegde kans die Alen Halilovic via Ejuke voorgeschoteld kreeg. De bal werd in de zestien vanaf de zijkant voorgezet en ging al voorbij Onana, maar de gehuurde aanvallende middenvelder wist het te presteren deze kans te missen. Hij schoot nonchalant de bal met zijn rechtervoet op zijn linker, waardoor de bal niet richting het (open) doel kon gaan. Zodoende werd de theepauze met 0-0 gehaald.

De zes minuten van Ajax

Onana moest ook vrij rap na de pauze in actie komen en weer redde hij fraai, dit keer o pde inzet van Joey Veerman. Het was wachten op een treffer van Heerenveen, maar niest was minder waar. Binnen zes minuten scoorde Ajax drie keer. Dusan Tadic eerst tweemaal, vervolgens Promes die de 0-3 aantekende. De wedstrijd leek ineens zomaar beslist.

Dusan Tadic prikt de 0-1 binnen. Ⓒ ANP

De typische voetbalwet ging in werking: als je zelf de kansen niet afmaakt, scoort de tegenpartij aan de overkant. Iets dat inderdaad tussen 57e en 63e minuut gebeurde voor de Friezen.

Toch werd Onana wel gepasseerd, toen Van Bergen knap raak schoot bij een counter in de 67e minuut. Een rommelige slotfase bleef, maar Ajax kon wel eindelijk weer eens juichen na 90 minuten.

Leider Tadic

Wat opviel was dat de keuze van trainer Ten Hag om Jurriën Timber centraal achterin op te stellen, goed uitpakte. Ondanks dat hij al snel geel te pakken had, hield de jonge verdediger zich prima staande naast Blind. Ook Tadic, die niet per se een gelukkige wedstrijd speelde, stond op als aanvoerder, door twee treffers te noteren. Hij liet zien dat echte leiders op de juiste momenten opstaan.

Ajax heeft - na de uitschakeling in de Europa League en de KNVB-beker - nu wat meer tijd om de speelwijze te verbeteren. Ondanks de laatste dramatische weken voor Ajax, heeft de recordkampioen het gewoon nog in eigen hand om aan het einde van het seizoen met de Schaal te staan.