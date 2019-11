Pedersen laat wereldbeker in Polen schieten

De Noorse regerend wereldkampioen op de 5000 meter is teruggekeerd naar Noorwegen voor nader medisch onderzoek, laat de schaatsbond weten. Pedersen deed afgelopen weekeinde wel mee in het Wit-Russische Minsk, maar presteerde daar al ondermaats. Hij eindigde als veertiende op de 5 kilometer.

De schaatser vermoedt dat zijn lichaam nog niet voldoende hersteld is van de gevolgen van een val met zijn fiets tijdens een trainingskamp eind september in Inzell. De Noorse bond verwacht dat Pedersen er begin december bij de wereldbeker in Astana weer bij is.

MARATHONSCHAATSEN

Op IJsbaan Twente in Enschede hebben Gary Hekman en Marijke Groenewoud de eerste wedstrijd om de Trachitol Trophy 2019 gewonnen. Het gaat hierbij om een vierdaagse wedstrijd. De tweede is vrijdag in Utrecht.

De mannen hoefden slechts tachtig rondes te rijden. Het tempo lag hoog en ontsnappen bleek niet mogelijk. Op één ronde van de finish trok Crispijn Ariëns de eindsprint aan. Hij moest het echter afleggen tegen het snelle sprintduo van AB Vakwerk: Gary Hekman en Bart Hoolwerf. De eerste won, Hoolwerf werd tweede. Luc ter Haar werd derde.

Bij de vrouwen bleef het peloton de volle zestig ronden bij elkaar. In de massasprint toonde Groenewoud zich de sterkste. De tweede plek was voor Imke Vormeer en Emma Engbers werd derde.

