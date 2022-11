Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

Wales-vedette Bale wil niet spreken over einde interlandcarrière

17.17 uur: Wales-ster Gareth Bale is vooralsnog niet van plan om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. De 33-jarige aanvaller van Los Angeles FC antwoordde ontkennend op de vraag of het laatste WK-groepsduel met Engeland van dinsdag ook zijn laatste interland is, al wilde hij niet uitweiden over de kwestie.

Wales speelde de eerste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten dankzij een benutte strafschop van Bale. De ploeg van bondscoach Rob Page verloor het tweede duel met 2-0 van Iran. Wales zal moeten winnen van Engeland om nog kans te maken op de knock-outfase.

„Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de resultaten, maar dat is voetbal. Het is niet makkelijk”, verklaarde Bale. „We hebben morgen een grote wedstrijd tegen Engeland en we kunnen het nog omdraaien.”

Bale is met 110 wedstrijden recordinternational voor Wales. De voormalige aanvaller van Real Madrid is tevens topscorer aller tijden voor zijn land met veertig treffers.

Ghanese bondscoach Addo keert na het WK terug naar Dortmund

13:23 uur Interim-bondscoach Otto Addo van Ghana keert na het WK voetbal terug naar zijn werkgever Borussia Dortmund. De 47-jarige talentencoach had van de Duitse club toestemming gekregen om het laatste half jaar het Ghanese elftal te coachen.

„Na het WK is het definitief voorbij als bondscoach”, verklaarde Addo tegenover Sky. „Nu heeft het WK voorrang, daarna ga ik weer terug naar Dortmund, dat is het plan.” De oud-international van Ghana, die zijn hele carrière in Duitsland speelde, werd na de tegenvallende toernooi om de Afrika Cup gepromoveerd van assistent-trainer tot interim-trainer.

Addo speelt maandag met Ghana de tweede groepswedstrijd in Qatar. De Afrikaanse ploeg treft om 14.00 uur Zuid-Korea. De eerste wedstrijd eindigde in een nipte nederlaag tegen Portugal (2-3).

Mexico mist aanvoerder Guardado in laatste groepswedstrijd WK

12.14 uur: Mexico moet het in de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Saudi-Arabië doen zonder aanvoerder Andrés Guardado. Volgens Mexicaanse media is de 36-jarige middenvelder niet op tijd hersteld van een blessure voor het duel van woensdag in het Lusail-stadion. Guardado viel zaterdag kort voor rust geblesseerd uit tegen Argentinië.

Met PSV’er Érick Gutiérrez op de plek van de oud-speler van de Eindhovenaren ging Mexico na rust met 2-0 onderuit. De ploeg van bondscoach Gerardo Martino begon het WK met een gelijkspel tegen Polen (0-0). Mexico moet Saudi-Arabië, dat 3 punten heeft, verslaan om kans te maken op het bereiken van de knock-outfase. Polen treft Argentinië in de laatste speelronde. De Polen hebben na twee wedstrijden 4 punten, Argentinië staat op 3 punten.

Volgens Mexicaanse media is de blessure van Guardado dusdanig dat hij waarschijnlijk ook ontbreekt in de achtste finales als Mexico die haalt.

FIFA opent tuchtzaak tegen Duitse voetbalbond om negeren regels

11.50 uur: De Duitse voetbalbond krijgt mogelijk een boete van de FIFA omdat bondscoach Hansi Flick een dag voor de WK-wedstrijd tegen Spanje zonder speler op de persconferentie verscheen. De mondiale federatie heeft de tuchtcommissie opdracht gegeven de zaak te behandelen. Alle deelnemers aan het WK zijn verplicht om voor iedere persconferentie voorafgaand aan een wedstrijd de bondscoach en een speler af te vaardigen.

Flick zat zaterdag echter alleen achter de tafel in het internationale mediacentrum in Doha. De Duitsers verblijven op zo’n 100 kilometer van Doha en Flick vond het niet verstandig om ook een speler heen en weer te laten rijden. „Dat duurt bijna drie uur. We willen geen speler die reis laten maken”, zei de bondscoach. „De spelers moeten zich voorbereiden op de training voor een belangrijke wedstrijd.” De Duitsers hadden gehoopt de persconferentie in hun basiskamp in Al Shamal te mogen houden, maar de FIFA eiste dat ze naar Doha zouden komen.

De ploeg van Flick hield zondag met een gelijkspel tegen Spanje (1-1) de kansen op het bereiken van de knock-outfase overeind. Duitsland, dat nu 1 punt heeft, sluit de poulefase donderdagavond af tegen Costa Rica.

Luis Enrique gaat met Spanje voor winst in ’poule des doods’ WK

08.43 uur: Spanje heeft in de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal in Qatar aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, maar bondscoach Luis Enrique wil dat zijn ploeg tegen Japan ’gewoon’ voor de winst gaat. „Want ons doel is om eerste te worden in de poule”, zei Luis Enrique na het gelijkspel tegen Duitsland (1-1).

De Spaanse voetballers verspeelden in het Al Bayt-stadion in de slotfase een voorsprong van 1-0. De Duitse invaller Niclas Füllkrug schoot in de 83e minuut de gelijkmaker binnen, waardoor de strijd in groep C om de eerste twee plaatsen nog helemaal open ligt. Spanje, dat met 4 punten aan kop gaat, neemt het donderdag op tegen Japan. De Japanners hebben 3 punten, net als Costa Rica dat de poulefase afsluit tegen Duitsland (1 punt).

„Het is teleurstellend dat we een voorsprong uit handen gaven, maar we hadden de wedstrijd ook nog zomaar kunnen verliezen. Na twee wedstrijden staan we bovenaan in wat door iedereen na de loting de ’poule des doods’ werd genoemd. Dat is positief”, aldus Luis Enrique.

Voor de 52-jarige bondscoach was het een speciale dag. Zijn dochter Xana, die ruim drie jaar geleden overleed aan de gevolgen van botkanker, zou zondag haar 13e verjaardag hebben gevierd. Luis Enrique zette op Instagram een filmpje voor haar. „Vandaag spelen we niet alleen tegen Duitsland. Het is ook een heel bijzondere dag omdat ’Xanita’ 13 jaar zou zijn geworden. Mijn liefste, waar je ook bent: heel veel kusjes en ik wens je een heel mooie dag”, zegt de bondscoach in het filmpje, terwijl hij op een racefiets zit.

Politiek telt niet voor bondscoach VS in beladen WK-duel met Iran

07.45 uur: Voor de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter zijn de politieke aspecten totaal niet van belang in het beladen duel met Iran op het WK voetbal. De Verenigde Staten en Iran treffen elkaar dinsdagavond in Doha, met als inzet een plek in de achtste finales. „Het wordt een enorm belangrijk duel. Niet omdat het over politiek gaat, maar omdat beide ploegen door willen gaan in het toernooi”, zegt Berhalter.

De 49-jarige Amerikaan, die in Nederland voetbalde bij PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur, benadrukt in de aanloop naar de veelbesproken confrontatie de sportieve belangen. „Ik heb in heel wat landen gespeeld en getraind. Je leert dan zoveel mensen kennen. Voetbal verbindt. Het gaat nu dan ook niet om politieke zaken, maar om de sportieve belangen. Dit wordt een soort knock-outduel: winnen of naar huis gaan.”

De Amerikaanse voetballers hebben in groep B na twee wedstrijden 2 punten, na remises tegen Wales (1-1) en Engeland (0-0). Iran begon het WK met een zware nederlaag tegen de Engelsen (2-6), maar won daarna met 2-0 van Wales. De Amerikanen moeten winnen om de achtste finales te halen, voor Iran volstaat waarschijnlijk een gelijkspel.

Op politiek vlak zijn de relaties tussen de VS en Iran al geruime tijd gespannen. De Amerikaanse president Joe Biden besloot vorige maand om Iran economische straffen op te leggen, vanwege de manier waarop de Iraanse overheid omgaat met de protesten in het land.

De VS en Iran troffen elkaar in 1998 ook in de groepsfase van het WK. Toen wonnen de Iraniërs met 2-1. Beide landen werden in de poulefase uitgeschakeld.