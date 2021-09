Van Gaal: ’We hebben ze helemaal weggespeeld’

„We begonnen ontzettend slecht, maar waren uiteindelijk wel zorgvuldiger dan tegen Noorwegen”, zei Van Gaal tegen de NOS. „In Noorwegen begonnen we goed, maar was het spel over de hele wedstrijd gezien niet heel goed. Vandaag waren de zeventig minuten na de openingsfase wél goed.”

„We hebben Montenegro helemaal weggespeeld”, had Van Gaal gezien. „We hebben weinig tijd gehad en moeten elkaar nog steeds goed leren kennen, maar als je zo’n verdedigende ploeg tóch met 4-0 kan verslaan, geeft dat een boost naar de volgende wedstrijd.” Die is dinsdag in Amsterdam tegen Turkije, de koploper in de groep van Oranje.

Bekijk ook: Oranje na rust op stoom en wint ruim van Montenegro

„Door Jurriën Timber te vervangen voor Denzel Dumfries, konden we makkelijker voetballen”, zei Van Gaal. „Steven Berghuis had nu een lopende speler in zijn buurt, en dan komt hij wat makkelijker aan het voetballen toe. Ik heb niet gespeeld met de gedachte om Berghuis te wisselen. Dat heb ik woensdag al gedaan, en we zitten gewoon niet zo ruim in de rechtsbuitens.”

Bekijk ook: Memphis Depay poseert tijdens de wedstrijd geduldig voor jonge fan

De bondscoach vond Memphis Depay de uitblinker van Nederland tegen Montenegro. „Als je ziet wat die in een wedstrijd aflegt... Hij heeft denk ik wel elf kilometer gelopen. Nou, dat doen niet veel spitsen hoor. En Frenkie de Jong heeft ook heel goed gespeeld. En dat heb ik hem ook gezegd.”

Bekijk hier het programma in de WK-kwalificatie