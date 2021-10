McLaren-coureur Lando Norris open over mentale problemen: ’Ik was depressief’

De Brit wordt altijd gezien als die joviale, goedlachse jongen in beeld, maar dat is slechts een masker geweest en vertelt niet zijn verhaal van zijn beginjaren in de F1, zo laat hij weten.

Zo had hij ernstige twijfels of hij wel goed genoeg was voor de koningsklasse in de autosport, in zijn debuutseizoen. En dat had een grote impact op hem. „Ik denk dat mensen die gewoon tv kijken geen idee hebben wat een coureur meemaakt”, aldus Norris bij This Morning van ITV. „Het is eigenlijk een beetje beschamend, maar nu zijn er ook programma’s waarin je kunt zien met wat voor druk en stress we om moeten gaan.”

Enorme druk

De Britse coureur geeft aan dat hij ook wel erg jong was om te starten in de F1. „Ik was 19 en iedereen kijkt naar je. En met al die dingen omgaan, dat was te veel voor me.”

De enorme druk om het niet te verknallen in de Formule 1, woog zwaar. „’Als dit misgaat, wat gebeurt er dan?’, vroeg ik mij af. Ben ik dan volgend jaar nog in de Formule 1? En wat ga ik dan doen, want in andere dingen in het leven ben ik helemaal niet zo goed.”

Depressief

Norris zegt dat deze gedachtes hem depressief maakten. „Zeker als ik een slecht weekend had gehad, ging ik direct denken dat ik niet goed genoeg was en al dat soort dingen.” Hij kreeg veel hulp van McLaren en van een geestelijke gezondheidsinstelling, zo meent hij.

Het gaat nu een stuk beter met de Brit. „Ik zit nu beter in mijn vel. Ik ben veel gelukkiger en geniet van alles wat ik doe.”

