Emotioneel moment: Giro weer over klim waar Wouter Weylandt het leven liet

9 mei 2022 wordt voor velen een emotionele dag, want voor het eerst sinds het overlijden van Weylandt keert de Giro terug naar de Passo del Bocco. In de derde etappe van de Giro 2011 bleef in de afzink van die klim een pedaal van de toen 26-jarige Belgische spurter achter een muurtje steken, waarna hij zwaar ten val kwam en overleed.

De Giro-organisator maakte het profiel van de etappe bekend: 186 kilometer met 2840 hoogtemeters met start in Parma en aankomst in Genova. De exacte datum werd officieel nog niet vrijgegeven, maar La Gazzetta di Parma kwam te weten dat het om de twaalfde rit zou gaan, die gereden wordt op 19 mei.

Er werden nog vijf andere heuvelritten bekend gemaakt. Het gaat om een rit van Diamante naar Potenza, 198 kilometer met 4490 hoogtemeters. Een korte rit van 149 kilometer met start en aankomst in Napels (2130 hoogtemeters). Een rit van Pescara naar Jesi, 194 kilometer lang met 1730 hoogtemeters.

Een intense rit van Santena naar Torino over 153 kilometer met liefst 3470 hoogtemeters. En een rit in middelgebergte van Marano Lagunare naar Santuario di Castelmonte, 178 kilometer lang met 3230 hoogtemeters. Die rit bevat een van de nieuwe beklimmingen in de Giro: de Monte Kolovrat, 10 kilometer aan bijna 10 procent gemiddeld.