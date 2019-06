AZ meldt zich voor FC Twente-talent

De Alkmaarders hebben zich in de Grolsch Veste gemeld voor Tijs Velthuis. De 17-jarige verdediger uit Oldenzaal wordt alom gezien als een van de meest talentvolle spelers in de jeugdopleiding van de Enschedeërs en is jeugdinternational.

Nauwelijks ruimte

Velthuis staat nog tot medio 2020 onder contract bij FC Twente, maar ziet meer toekomst in de academie van AZ, waar de laatste jaren aan de lopende band jeugdige, zelfopgeleide spelers zijn doorgebroken. Bij FC Twente is onder de huidige technische leiding nauwelijks ruimte voor talent uit de eigen jeugdopleiding.

Berghuis

De 24-jarige Peet Bijen, die al in 2015 zijn debuut in het eerste maakte, is de laatste zelfopgeleide speler die echt is doorgebroken in de hoofdmacht van FC Twente. De academie van de tukkers had enkele jaren geleden een goede reputatie en heeft internationals als Steven Berghuis, Ola John en Quincy Promes voortgebracht.