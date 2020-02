Memphis Depay traint alweer op veld bij Olympique Lyon

Depay deelde op sociale media een filmpje over zijn inspanningen. Hij steekt naar eigen zeggen 'bloed, zweet en trainen" in zijn revalidatieproces. Depay trainde afgelopen weken al zijn benen in een sportschool.

Depay scheurde twee maanden geleden zijn voorste kruisband van een knie. Voor die blessure staat normaal gesproken een herstel van zo'n zes maanden. Daardoor is het hoogst onzeker of Depay komende zomer met het Nederlands elftal aan het EK kan deelnemen.