Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammers dankzij late zege op Sparta goed gemutst naar Berlijn Feyenoorder Cyriel Dessers toch een supersub

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cyriel Dessers viert zijn late 0-1. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Als je weinig geld hebt, moet je creatief zijn, azen op koopjes of af en toe een voetballer bij de buurman lenen. Die buurman zat in het geval van Feyenoord net over de Belgische grens. Maar nu al weet trainer Arne Slot dat hij met Cyriel Dessers bepaald geen miskleun heeft. De Belg knalde Feyenoord in de derby tegen Sparta in de slotfase naar de zevende competitiezege: 0-1.