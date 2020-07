Max Verstappen ondanks spin derde in eerste vrije training

De Nederlandse Red Bull-coureur, die in het laatste kwartier nog even spinde zonder erg, zette een tijd neer die 0.602 seconde langzamer was dan de 1.04.816 van Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas gaf 0.356 seconde toe op zijn teamgenoot.

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, besloot de eerste sessie op het circuit van Spielberg als zevende. Hij was 0.885 seconde langzamer dan Hamilton.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training. Zaterdag staat nog een training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag.

Lewis Hamilton in actie tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk. Ⓒ Reuters

Coronavirus

Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, is het Formule 1-seizoen dit weekeinde alsnog begonnen. De coureurs van McLaren reden om 11 uur als eerste het circuit van Spielberg op. Het seizoen zou half maart in Australië beginnen, maar vlak voor de eerste training in Melbourne werd de GP afgelast vanwege het coronavirus.

De ene na de andere race moest vervolgens worden geschrapt of verplaatst. Zo gaat de Dutch Grand Prix in Zandvoort dit jaar niet door. De Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen, moesten zich wekenlang tevreden stellen met virtuele races op de simulator.

Geen publiek

Het seizoen begint nu in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Publiek is daar niet welkom. Precies 18 weken na de laatste testdag in Barcelona, waar de teams zich voorbereidden op het seizoen, werden de motoren van de bolides weer gestart.

Strijd tegen racisme

Wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas stuurden een zwarte Mercedes de baan op. De Duitse renstal heeft de kleurstelling van de auto's aangepast als steunbetuiging aan de strijd tegen racisme en discriminatie.

In een gloednieuwe Formule 1-podcast van De Telegraaf blikt onze verslaggever Erik van Haren met voormalig F1-coureur Christijan Albers vooruit op het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport. ’Laten topteams zich weer piepelen door Red Bull en Max Verstappen?’ Luister ’m hier.

Bekijk hier de volledige uitslag van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk