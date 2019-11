Djokovic klaar in Davis Cup Finals

Djokovic nam bij een 1-1-stand samen met Viktori Troicki het beslissende dubbelspel voor zijn rekening. In een spannende partij lieten Djokovic en Troicki in de allesbeslissende tiebreak drie wedstrijdpunten onbenut. Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev waren met 6-4 4-6 7-6 (8) net te sterk. De Russen verzilverden hun eerste matchpoint.

In het enkelspel was Djokovic nog met 6-3 6-3 de meerdere van Chatsjanov. Roeblev had in de eerste partij probleemloos van Filip Krajinovic gewonnen: 6-1 6-2.

Rusland neemt het in de halve finales op tegen Canada, dat zich donderdag ten koste van Australië al had verzekerd van een plek bij de laatste vier. Vrijdagavond staan nog de ontmoetingen in de kwartfinales tussen Groot-Brittannië en Duitsland en Argentinië en Spanje op het programma.

Door de uitschakeling van Servië zit het seizoen erop voor Djokovic, die het jaar afsluit als de mondiale nummer 2, achter Rafael Nadal.