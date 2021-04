Wielerklassieker Parijs-Roubaix verplaatst naar oktober

De besmettingscijfers in het noorden van Frankrijk waren al enige tijd dusdanig hoog dat de regering al een strengere lockdown had afgekondigd voor de regio waarin aankomstplaats Roubaix ligt.

Het doorgaan van de kasseienklassieker was daardoor al enige tijd onzeker. Organisator ASO kondigde nog tal van maatregelen aan om de koers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Onder meer door geen publiek toe te laten bij start en finish en populaire kasseistroken, zoals die bij Arenberg, af te sluiten.

Vorig jaar werd de klassieker niet verreden. De ’Hel van het Noorden’ zou oorspronkelijk op 12 april doorgaan, maar werd destijds vanwege het oprukkende coronavirus uitgesteld naar 25 oktober. Ook in oktober kon de klassieker niet plaatsvinden door aangescherpte coronamaatregelen in Noord-Frankrijk. De Belg Philippe Gilbert was in 2019 de laatste winnaar. Afgelopen jaar zouden ook de vrouwen voor het eerst hun editie van Parijs-Roubaix rijden.

Les Amis de Paris-Roubaix

Voorzitter François Doulcier van Les Amis de Paris-Roubaix, een groep mensen die de kasseistroken onderhoudt, stelde al voor het besluit definitief werd dat hij baalt van de manier waarop men in Frankrijk omgaat met de koers.

„Als we net als in België op een goede manier duidelijk maken dat fans niet welkom zijn langs het parcours, dan zullen er ook geen mensen komen”, tekent Sporza op uit de mond van Doulcier. „En wat de ziekenhuizen betreft: het is niet zo dat er tijdens Parijs-Roubaix 50 renners worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Meestal gaat het om een tweetal renners per editie.”

„In België is koers religie. In Frankrijk betekent koers niet veel, het is gewoon een evenement. Sport en cultuur worden hier stiefmoederlijk behandeld. In Oudenaarde hebben jullie bijvoorbeeld het Centrum Ronde van Vlaanderen, in Frankrijk hebben we geen museum over Parijs-Roubaix.”