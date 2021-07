Transfercarrousel: Mark van Bommel haalt Lukas Nmecha en Sebastiaan Bornauw

VRIJDAG 16 JULI

Van Bommel trekt ook Nmecha aan

22.42 uur: Het is een productieve vrijdag voor VfL Wolfsburg op de transfermarkt. Na Sebastiaan Bornauw heeft de club van Mark van Bommel ook Lukas Nmecha gehaald. Daarmee keert hij terug die hem al eens huurde.

In het seizoen 2019/20 speelde de aanvaller al op huurbasis in Wolfsburg. Nu wordt hij definitief overgenomen van Manchester City.

Jeugdinternational Botman ziet Fonte contract bij Lille verlengen

20.23 uur: José Fonte gaat nog een jaartje langer door bij Lille. De 37-jarige Portugese aanvoerder had een aflopend contract bij de Franse club, die afgelopen seizoen de titel behaalde.

Fonte vormt bij Lille samen met de Nederlandse jeugdinternational Sven Botman het centrale verdedigingsduo. Botman stond eind mei in belangstelling van meerdere clubs, maar liet toen weten ervan uit te gaan bij Lille te blijven. "Uiteindelijk zit ik goed op mijn plek en nog een jaartje Lille zou zeker niet misstaan", zei hij toen.

Fonte veroverde in 2016 de Europese titel met Portugal. Hij speelt sinds 2018 bij Lille.

Mark van Bommel haalt Belg Bornauw naar VfL Wolfsburg

17.26 uur: Trainer Mark van Bommel heeft de selectie van VfL Wolfsburg versterkt met Sebastiaan Bornauw. De 22-jarige centrale verdediger komt over van 1. FC Köln.

Bornauw, die een 5-jarig contract ondertekende, speelde eerder voor Anderlecht. Wolfsburg zou zo'n 17 miljoen euro betalen voor de speler.

West Ham laat Felipe Anderson teruggaan naar Lazio

13.51 uur: De Braziliaanse voetballer Felipe Anderson gaat terug naar Lazio. De Italiaanse club neemt de 28-jarige aanvaller over van West Ham United. Anderson stond nog een jaar onder contract bij de Engelse club.

De Braziliaanse international speelde tussen 2013 en 2018 al in het lichtblauwe shirt van Lazio. Anderson maakte 25 doelpunten in de Serie A. West Ham betaalde zo'n 40 miljoen euro om hem drie jaar geleden over te nemen van de Romeinen. Anderson scoorde tien keer in de Premier League. Na een sterk eerste seizoen kwam hij daarna steeds minder aan spelen toe, zeker na de komst van trainer David Moyes. West Ham verhuurde de Braziliaan afgelopen seizoen aan FC Porto.

Anderson veroverde in 2016 met het olympisch elftal van Brazilië goud op de Spelen van Rio.

DONDERDAG 15 JULI

Raman verruilt Schalke 04 voor Anderlecht

23:56 uur Benito Raman verruilt Schalke 04 voor Anderlecht. De 26-jarige aanvaller heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de Belgische club.

„Raman moet ons aanval meer snelheid en diepgang geven”, zegt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht. „Daarnaast past hij perfect bij de wijze waarop we als ploeg hoog druk willen zetten.”

Raman speelde tachtig wedstrijden in de Duitse Bundesliga voor Fortuna Düsseldorf (2017-2019) en Schalke 04 (2019-2021). Met die laatste club degradeerde hij afgelopen seizoen. Twee keer zat hij in de selectie van het Belgische elftal en in het EK-kwalificatieduel tegen Schotland in 2019 mocht hij invallen.

Leicester City legt verdediger Bertrand vast

22:10 uur Leicester City heeft voetballer Ryan Bertrand voor twee jaar vastgelegd. De verdediger kwam transfervrij over van Southampton.

Bertrand speelde zeven seizoen en 240 wedstrijden bij Southampton. „Leicester heeft iets geweldigs opgebouwd in de afgelopen jaren, zeker sinds Brendan Rodgers is gekomen”, zei Bertrand over zijn overgang. „Het is fantastisch om deel te mogen uitmaken van deze geweldige club en ik ga alles geven en de fans trots maken.”

Leicester City won afgelopen seizoen de FA Cup en starten hun seizoen op 7 augustus met de wedstrijd om de Community Shield, de Engelse Super Cup, tegen landskampioen Manchester City.

FC Utrecht verhuurt keeper Nijhuis aan MVV

17.00 uur: FC Utrecht verhuurt keeper Thijmen Nijhuis komend seizoen aan MVV Maastricht. De Utrechters hebben het contract van de 22-jarige keeper verlengd tot de zomer van 2023.

Nijhuis kwam drie keer in actie voor het eerste elftal van FC Utrecht en stond 77 keer onder de lat bij Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

„Ook voor de keeperspositie geldt dat de concurrentie groot is. Thijmen heeft aangegeven in deze fase van zijn loopbaan voor een kans als eerste keeper in een eerste elftal te willen gaan, zodat hij vlieguren kan maken”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Hoffenheim verhuurt Hoogma aan nieuwkomer in Bundesliga

14.46 uur: Justin Hoogma speelt komend seizoen in de Bundesliga voor SpVgg Greuther Fürth. De nieuwkomer op het hoogste niveau in Duitsland huurt de 23-jarige verdediger voor een jaar van TSG Hoffenheim. Hoogma speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor FC Utrecht.

Hoffenheim stuurt de Nederlander met een nieuw contract op zak naar Greuther Fürth. Hoogma verlengde zijn verbintenis met een jaar, tot de zomer van 2023. Hoffenheim nam de zoon van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma in 2017 over van Heracles Almelo. Hoogma speelde pas twee wedstrijden in de Bundesliga. In de tweede helft van het seizoen 2018-2019 voetbalde hij op huurbasis een niveau lager bij St. Pauli.

Greuther Fürth promoveerde afgelopen seizoen als nummer 2 van de tweede Bundesliga naar de hoogste klasse. „Justin kan zich bij die club op topniveau verder ontwikkelen en veel speeltijd krijgen”, zei directeur Alexander Rosen van Hoffenheim.

PEC Zwolle verlengt contract talent Lagsir

10.38 uur: PEC heeft het contract van talent Samir Lagsir opengebroken en verlengd tot de zomer van 2024. Het oude contract van de 18-jarige middenvelder liep tot volgend jaar zomer. „Ondanks interesse uit onder meer het buitenland blijft Lagsir nu dus langer in Zwolle”, aldus PEC.

„Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract tussentijds verleng. Ik zit geweldig op mijn plek bij PEC Zwolle”, zei Lagsir. „Vorig seizoen heb ik twee prachtige momenten meegemaakt, namelijk mijn debuut en mijn eerste goal, in het Philips-stadion tegen PSV. Dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet, maar ik wil nog veel meer mooie dingen meemaken.”

Lagsir kwam afgelopen seizoen tot vier invalbeurten in de Eredivisie. Half mei was hij trefzeker in de uitwedstrijd tegen PSV, die met 4-2 werd verloren.

WOENSDAG 14 JULI

AC Milan-directeur Maldini hint op komst Giroud

23.32 uur: Paolo Maldini, de directeur van AC Milan, heeft gehint op de komst van Olivier Giroud. De 34-jarige Franse spits zou deze week nog een contract tekenen bij de nummer 2 van afgelopen seizoen.

„Olivier zou donderdag in Milaan moeten arriveren. Hij is een kampioen, niet alleen in het Franse elftal. Hij heeft het goed gedaan bij Chelsea, waar hij de Champions League heeft gewonnen. Hij is een betrouwbare speler en daar zijn we naar op zoek. We hebben een jonge ploeg en we hebben spelers met ervaring nodig.”

Giroud krijgt in Milaan te maken met de vijf jaar oudere Zlatan Ibrahimovic, die in juni een knieoperatie heeft ondergaan. Het is onzeker wanneer Zlatan terugkeert.

Voor zijn periode bij Chelsea speelde Giroud bij Arsenal, dat hem bijna tien jaar geleden wegplukte bij Montpellier.

PSV-aanvaller Bruma hard op weg naar Besiktas

22.13 uur: PSV’er Bruma (26) is hard op weg naar Besiktas. De Portugese aanvaller is bijna akkoord met de Turkse club. In Eindhoven is nog geen bod neergelegd, maar dat zal niet lang op zich laten wachten, is de verwachting.

PSV was woensdag in een oefenduel met 1-0 te sterk voor PAOK Saloniki. Bruma deed niet mee. Trainer Roger Schmidt nog met het oog op de aanstaande transfer geen risico’s met de buitenspeler, die in 2019 voor ongeveer twaalf miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig.

Bruma werd afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan Olympiakos. Eerder speelde hij onder meer voor Sporting CP en Galatsaray.

FC Emmen contracteert Jasin-Amin Assehnoun

18.40 uur: Jasin-Amin Assehnoun heeft een contract getekend bij FC Emmen. De Fins-Marokkaanse buitenspeler komt over van het Finse FC Lahti en tekent een contract tot de zomer van 2022 met een optie op een extra seizoen.

De 22-jarige Assehnoun speelde sinds 2018 bij FC Lahti waarvoor hij 24 keer scoorde in 87 duels. Op 29 mei 2021 debuteerde hij voor de nationale ploeg van Finland.

RKC Waalwijk legt doelman El Maach vast

15.56 uur: RKC Waalwijk heeft de 21-jarige doelman Issam El Maach vastgelegd. Na een trainingsperiode van enkele weken bij de Brabantse Eredivisieclub ondertekende hij een contract voor één jaar.

El Maach doorliep de afgelopen jaren de jeugdopleidingen van achtereenvolgens VVV/Helmond Sport, Vitesse en Ajax. Namens de Amsterdammers speelde hij meerdere wedstrijden in de UEFA Youth League en maakte hij voor Jong Ajax in 2019 zijn profdebuut.

„De afgelopen periode heeft Issam in trainingen zowel de technische staf als clubleiding overtuigd van zijn kwaliteiten en talent”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Als jonge doelman krijgt hij hier de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. We zijn blij met de komst van Issam, waardoor we het keeperstrio compleet hebben voor komend seizoen.”

Bacca maakt overstap naar Granada

11.55 uur: Aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

De 34-jarige Colombiaan speelde vier seizoenen voor Villarreal en kwam tot 43 goals en 15 assists in 144 officiële duels. Zijn periode bij de Gele Duikboot sloot hij eind mei af met winst in de Europa League. In de finale tegen Manchester United werd hij na een uur vervangen. Bacca had de tweede Europese beker eerder met Sevilla al gewonnen in 2014 en 2015.

Granada eindigde in La Liga vorig seizoen als negende. In de Europa League bereikte het team verrassend de kwartfinales.

De Graaf nieuwe hoofdtrainer NAC Breda

11.18 uur: NAC Breda heeft Edwin de Graaf het vertrouwen gegeven om het komende seizoen in goede banen te leiden bij de club. Het is voor de voormalige middenvelder zijn eerste klus als hoofdtrainer.

„Persoonlijk ben ik erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken”, zegt De Graaf op de website van de club. „Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer.”

De Graaf, die onlangs zijn UEFA Pro-diploma haalde, stond tijdens de voorbereiding al als tijdelijke trainer voor de groep. Nu mag hij die positie voor het hele seizoen bekleden.

Vitesse versterkt zich met Deense spits Frederiksen

10.58 uur: Vitesse heeft spits Nikolai Baden Frederiksen gecontracteerd. De 21-jarige Deen komt over van Juventus en ondertekent bij de Arnhemmers een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Bij Juventus voetbalde Frederiksen in het team van spelers tot 23 jaar. De Italianen verhuurden hem tussentijds aan Fortuna Sittard en WSG Tirol.

„Jacob Rasmussen heeft me veel positiefs over Vitesse verteld”, zei Frederiksen over zijn landgenoot en nieuwe ploeggenoot. „Dat bevestigde mijn gevoel dat dit een prachtige club is, waar ik mij verder kan ontwikkelen.”

Frederiksen is na Romaric Yapi, Daan Reiziger, Julian Von Moos en Toni Domgjoni de vijfde nieuweling bij Vitesse.

DINSDAG 13 JULI

AS Roma legt Portugese doelman Rui Patricio vast

23.32 uur: De Portugese doelman Rui Patricio verruilt het Engelse Wolverhampton Wanderers voor AS Roma. Volgens Britse media betalen de Romeinen ongeveer 12 miljoen euro voor de 33-jarige keeper van het Portugese nationale elftal. Het is de eerste aankoop van nieuwe coach José Mourinho.

Wolverhampton presenteert woensdag volgens Britse media een andere Portugese doelman als opvolger; José Sá komt over van het Griekse Olympiakos Piraeus, voor een transfersom van 9 miljoen euro. De Grieken legden op hun beurt dinsdag de Tsjechische keeper Tomas Vaclik vast. De nationale doelman van de Tsjechen, die op het afgelopen EK tegen Nederland de nul hield, komt over van Sevilla.

Willem II huurt Griekse verdediger van AC Milan

20.15 uur: Willem II heeft de Griekse verdediger Nikos Michelis voor komend seizoen gehuurd van AC Milan. De club heeft een optie bedongen om de centrale verdediger volgende zomer definitief vast te leggen. De 20-jarige Michelis speelde zijn wedstrijden vooral voor de jeugdteams van AC Milan. Hij speelde ook zeven jeugdinterlands voor zijn vaderland.

Afgelopen seizoen speelde de 1.92 meter lange verdediger bijna alle wedstrijden voor het beloftenelftal van AC Milan. Hij werd in de Italiaanse beloftencompetitie verkozen tot beste linker centrale verdediger van het seizoen.