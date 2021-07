Transfercarrousel: RKC Waalwijk legt doelman El Maach vast

WOENSDAG 14 JULI

RKC Waalwijk legt doelman El Maach vast

15.56 uur: RKC Waalwijk heeft de 21-jarige doelman Issam El Maach vastgelegd. Na een trainingsperiode van enkele weken bij de Brabantse Eredivisieclub ondertekende hij een contract voor één jaar.

El Maach doorliep de afgelopen jaren de jeugdopleidingen van achtereenvolgens VVV/Helmond Sport, Vitesse en Ajax. Namens de Amsterdammers speelde hij meerdere wedstrijden in de UEFA Youth League en maakte hij voor Jong Ajax in 2019 zijn profdebuut.

„De afgelopen periode heeft Issam in trainingen zowel de technische staf als clubleiding overtuigd van zijn kwaliteiten en talent”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Als jonge doelman krijgt hij hier de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. We zijn blij met de komst van Issam, waardoor we het keeperstrio compleet hebben voor komend seizoen.”

Bacca maakt overstap naar Granada

11.55 uur: Aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

De 34-jarige Colombiaan speelde vier seizoenen voor Villarreal en kwam tot 43 goals en 15 assists in 144 officiële duels. Zijn periode bij de Gele Duikboot sloot hij eind mei af met winst in de Europa League. In de finale tegen Manchester United werd hij na een uur vervangen. Bacca had de tweede Europese beker eerder met Sevilla al gewonnen in 2014 en 2015.

Granada eindigde in La Liga vorig seizoen als negende. In de Europa League bereikte het team verrassend de kwartfinales.

De Graaf nieuwe hoofdtrainer NAC Breda

11.18 uur: NAC Breda heeft Edwin de Graaf het vertrouwen gegeven om het komende seizoen in goede banen te leiden bij de club. Het is voor de voormalige middenvelder zijn eerste klus als hoofdtrainer.

„Persoonlijk ben ik erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken”, zegt De Graaf op de website van de club. „Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer.”

De Graaf, die onlangs zijn UEFA Pro-diploma haalde, stond tijdens de voorbereiding al als tijdelijke trainer voor de groep. Nu mag hij die positie voor het hele seizoen bekleden.

Vitesse versterkt zich met Deense spits Frederiksen

10.58 uur: Vitesse heeft spits Nikolai Baden Frederiksen gecontracteerd. De 21-jarige Deen komt over van Juventus en ondertekent bij de Arnhemmers een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Bij Juventus voetbalde Frederiksen in het team van spelers tot 23 jaar. De Italianen verhuurden hem tussentijds aan Fortuna Sittard en WSG Tirol.

„Jacob Rasmussen heeft me veel positiefs over Vitesse verteld”, zei Frederiksen over zijn landgenoot en nieuwe ploeggenoot. „Dat bevestigde mijn gevoel dat dit een prachtige club is, waar ik mij verder kan ontwikkelen.”

Frederiksen is na Romaric Yapi, Daan Reiziger, Julian Von Moos en Toni Domgjoni de vijfde nieuweling bij Vitesse.

DINSDAG 13 JULI

AS Roma legt Portugese doelman Rui Patricio vast

23.32 uur: De Portugese doelman Rui Patricio verruilt het Engelse Wolverhampton Wanderers voor AS Roma. Volgens Britse media betalen de Romeinen ongeveer 12 miljoen euro voor de 33-jarige keeper van het Portugese nationale elftal. Het is de eerste aankoop van nieuwe coach José Mourinho.

Wolverhampton presenteert woensdag volgens Britse media een andere Portugese doelman als opvolger; José Sá komt over van het Griekse Olympiakos Piraeus, voor een transfersom van 9 miljoen euro. De Grieken legden op hun beurt dinsdag de Tsjechische keeper Tomas Vaclik vast. De nationale doelman van de Tsjechen, die op het afgelopen EK tegen Nederland de nul hield, komt over van Sevilla.

Willem II huurt Griekse verdediger van AC Milan

20.15 uur: Willem II heeft de Griekse verdediger Nikos Michelis voor komend seizoen gehuurd van AC Milan. De club heeft een optie bedongen om de centrale verdediger volgende zomer definitief vast te leggen. De 20-jarige Michelis speelde zijn wedstrijden vooral voor de jeugdteams van AC Milan. Hij speelde ook zeven jeugdinterlands voor zijn vaderland.

Afgelopen seizoen speelde de 1.92 meter lange verdediger bijna alle wedstrijden voor het beloftenelftal van AC Milan. Hij werd in de Italiaanse beloftencompetitie verkozen tot beste linker centrale verdediger van het seizoen.