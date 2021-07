Trauner wordt enthousiast van Slot en Feyenoord

MAANDAG 26 JULI

Gernot Trauner tekent voor vier jaar bij Feyenoord

18.31 uur: Feyenoord heeft de overgang van Gernot Trauner helemaal afgerond. De centrale verdediger uit Oostenrijk heeft voor vier jaar getekend. Hij komt over van LASK Linz.

De vijfvoudig international zegt uit te kijken naar zijn debuut voor Feyenoord. „Het was geen gemakkelijke keuze om LASK te verlaten, maar na mijn eerste kennismaking met de stad Rotterdam en de club Feyenoord werd het me een stuk makkelijker gemaakt. Met mijn ervaring hoop ik iets toe te voegen aan deze getalenteerde selectie. Nadat ik kennis had gemaakt met de trainer werd ik alleen nog maar enthousiaster, want ik pas denk ik bij de manier van spelen die hij voor ogen heeft.”

„Voor de achterste linie waren we nadrukkelijk op zoek naar ervaring”, verduidelijkt technisch directeur Frank Arnesen. „Die hebben we gevonden in de persoon van Gernot, een zeer gelouterde speler die al meer dan tien jaar op het hoogste niveau in Oostenrijk speelt. Hij is defensief sterk en past goed in de spelfilosofie die we bij Feyenoord voor ogen hebben.”

Roda JC haalt Duitse verdediger

16.41 uur: Roda JC Kerkrade heeft zich versterkt met Florian Mayer. De 23-jarige centrale verdediger heeft een overeenkomst voor de duur van één seizoen getekend.

Mayer, geboren in Essen, was reeds enkele weken op proef bij Roda JC. De voormalige Duitse jeugdinternational komt transfervrij over van Borussia Mönchengladbach.

ZATERDAG 24 JULI

Willem II voegt Ulrik Jenssen toe aan de selectie

13.23 uur: Willem II heeft Ulrik Jenssen aan de selectie toegevoegd. De linker centrale verdediger zat sinds juli zonder club. Na Emil Bergström en de Griek Nikos Michelis is hij de derde nieuwe centrale verdediger bij de Tilburgse club. Nordsjaelland was de laatste club waarvoor de Noorse verdediger uitkwam. Hij was zaterdag nog aandachtig toeschouwer bij het oefenduel van Willem II tegen Lierse SK.

Solskjaer verlengt contract met Manchester United tot 2024

13.13 uur: Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft zijn contract met de Engelse club uit de Premier League verlengd tot 2024. De Noor, ook oud-speler van de club, leidde zijn team afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Engelse competitie.

Ook bereikte zijn elftal de finale van de Europa League, die het team verloor van het Spaanse Villareal. United was in de Poolse stad Gdansk heel dicht bij de eerste prijs in vier jaar tijd. Maar de ploeg verloor de Europese finale via strafschoppen met 11-10, doordat keeper David de Gea de 22e penalty van de avond miste. Daarvoor waren alle strafschoppen erin gegaan.

Solskjaer hoopt zijn ploeg deze zomer te kunnen versterken met twee of drie spelers. De eerste daarvan was afgelopen week de Engelse international Jadon Sancho (21). Volgens ingewijden betaalde United zo’n 85 miljoen euro aan Dortmund voor het talent.

RKC huurt Jens Odgaard van Sassuolo

11.59 uur: RKC Waalwijk voegt Jens Odgaard aan de selectie toe. Hij wordt voor een jaar gehuurd van Sassuolo waar hij nog een jaar onder contract staat. De 22-jarige Deense centrumspits, die in het verleden actief was voor Heerenveen, onderging zaterdag diverse tests op het veld van de Waalwijkse club en zette daarna zijn handtekening.

De Deense jeugdinternational speelde een jaar bij de Friese club dat hem huurde van het Italiaanse Sassuolo. In 2017 haalde Inter de jeugdinternational weg uit Denemarken, waar hij bij Lyngby is opgeleid. Sinds zijn verblijf bij Heerenveen speelde hij nog voor Pescara en Lugano.

Na Michiel Kramer is Odgaard de tweede spits die RKC vastlegt.

VRIJDAG 23 JULI

Karpin (52) nieuwe bondscoach Rusland

20.38 uur: Valeri Karpin moet Rusland naar het WK van volgend jaar in Qatar leiden. De 52-jarige oud-international is vrijdag aangesteld als opvolger van de eerder deze maand ontslagen Stanislav Cherchesov. Onder Cherchesov werd Rusland al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld, na nederlagen tegen België (3-0), Denemarken (4-1) en een zege op Finland (1-0).

Voormalig middenvelder Karpin speelde 72 interlands voor Rusland. Karpin is nu nog trainer van FC Rostov, dat vrijdag in de eerste speelronde van de Russische competitie tegen Dinamo Moskou speelt. Karpin, die in Spanje uitkwam voor Valencia, Celta de Vigo en Real Sociedad, ondertekent een contract tot het einde van dit jaar. Op dat moment is duidelijk of Rusland het WK heeft gehaald of niet.

Rusland staat in groep H van de WK-kwalificatie na drie speelronden op de gedeelde eerste plek, samen met Kroatië.

Paris Saint-Germain verlengt contract met trainer Pochettino

20.32 uur: Mauricio Pochettino heeft zijn contract als trainer van Paris Saint-Germain verlengd. De 49-jarige Argentijn is nu tot de zomer van 2023 verbonden aan de Franse topclub, waar Oranje-international Georginio Wijnaldum speelt.

Pochettino is pas een half jaar werkzaam bij PSG. Begin januari volgde hij de ontslagen Thomas Tuchel op. Tuchel vertrok daarna naar Chelsea (als vervanger van Frank Lampard) en won met de Londenaren de Champions League. Pochettino strandde met Paris Saint-Germain in de halve eindstrijd van de Champions League en in de Franse competitie moest de club de titel aan Lille laten.

„Ik ben echt heel blij, voor mezelf en ook voor mijn staf”, reageerde Pochettino op de contractverlenging. „Het is erg belangrijk voor ons om het vertrouwen van de club te voelen en we zullen ons uiterste best doen, zodat de supporters trots zijn op Paris Saint-Germain. Twintig jaar geleden was ik aanvoerder van deze club en vandaag ben ik de coach... Het is een droom die uitkomt.”

Pochettino was van 2014 tot 2019 hoofdcoach van Tottenham Hotspur. In 2019 schakelde hij met de Londenaren Ajax uit in de halve eindstrijd van de Champions League. Voor zijn periode bij Tottenham had Pochettino Espanyol en daarna Southampton onder zijn hoede.

DONDERDAG 22 JULI

Vitesse versterkt zich met aanvaller Gboho

19.51 uur: Vitesse blijft actief op de transfermarkt. De Arnhemmers bereikten donderdag met Stade Rennes een akkoord over de komst van Yann Gboho. De 20-jarige jeugdinternational van Frankrijk wordt op huurbasis overgenomen voor een seizoen.

De in Ivoorkust geboren Gboho is een aanvallende middenvelder. Afgelopen seizoen deed hij mee in tien competitiewedstrijden van Stade Rennes en ook vier maal in de poulefase van de Champions League, onder meer twee keer tegen Chelsea.

„Hij is een dynamische en creatieve speler, met snelheid en een goede individuele actie”, zegt Johannes Spors, technisch directeur van Vitesse. De Arnhemmers versterkten zich eerder deze transferperiode met Daan Reiziger, Toni Domgjoni, Julian Von Moos, Romaric Yapi, Nikolai Baden Frederiksen en Markus Schubert. Daarnaast worden Jacob Rasmussen en Loïs Openda voor een extra seizoen gehuurd. „Het is prettig dat de contouren van onze selectie in dit stadium van de transferwindow al goed zichtbaar zijn”, aldus Spors.

PEC Zwolle heeft Gervane Kastaneer binnen

18.18 uur: PEC Zwolle heeft Gervane Kastaneer vastgelegd. De 25-jarige aanvaller, die overkomt van Championship-club Coventry City, tekent een contract voor twee seizoenen.

„PEC Zwolle is een mooie club en ook van Gustavo Hamer, teamgenoot bij Coventry City, hoorde ik goede verhalen”, aldus Kastaneer. „Mijn positieve gevoel werd versterkt door de gesprekken met de trainer en technisch manager, waarna het voor mij een makkelijke keuze was om voor PEC Zwolle te kiezen. Het komende seizoen wil ik belangrijk zijn voor het team met doelpunten en assists.”

Technisch manager Mike Willems is teverden met de aanwinst. „Met Gervane voegen we een aanvaller toe die op alle drie de posities voorin uit de voeten kan. Hij is fysiek sterk en heeft een constante drang naar voren. Daarmee past hij uitstekend in het voetbal dat wij komend seizoen willen spelen.”

WOENSDAG 21 JULI

’Vitesse versterkt zich met aanvaller Gboho’

23.05 uur: Vitesse haalde deze zomer inclusief de opnieuw gehuurde Loïs Openda en Jacob Rasmussen al acht versterkingen binnen, maar technisch directeur Johannes Spors is nog niet uitgewinkeld. Volgens meerdere Franse media huurt Vitesse de Franse vleugelaanvaller Yann Gboho komend seizoen van Stade Rennes.

De Fransman met Ivoriaanse roots is twintig jaar en speelde voor meerdere Franse vertegenwoordigende elftallen. Bij Stade Rennes, de nummer zes van het afgelopen seizoen in Frankrijk, speelde Gboho 32 duels in de hoofdmacht, onder andere ook in de Champions League en Europa League.

Door de grote concurrentie bij de Bretonse club, onder anderen van de Belgische aankoop Jérémy Doku, komt hij in aanmerking voor verhuur. Vitesse lijkt met Gboho een versterking van formaat erbij te krijgen.

Stefan de Vrij blij herenigd te zijn met Inzaghi

22.04 uur: Inter-verdediger Stefan de Vrij is blij herenigd te zijn met Simone Inzaghi, zijn oude coach bij Lazio.

„Hij heeft ons veel te bieden”, zei de Oranje-international woensdag op Sky Sport Italia. De club uit Milaan won afgelopen seizoen onder Antiono Conte de ’scudetto’ in de Serie A. De succestrainer beëindigde niettemin met wederzijds goedvinden zijn contract omdat het budget van de landskampioen wordt ingekrompen en de ambities bijgesteld.

Inzaghi werd na vijf jaar Rome aangetrokken als opvolger van Conte. „Ik ben heel blij met zijn komst, omdat we heel goed hebben samengewerkt bij Lazio. Hij is een slimme coach en zorgt voor een geweldige sfeer waardoor iedereen bereid is het allerbeste te geven”, aldus De Vrij. „Persoonlijk kan ik me nog flink verbeteren. Ik moet mijn stem nog meer laten horen als verdedigingsleider.”

Club Brugge verdient bakken met geld aan Ivoriaans talent

21.45 uur: Club Brugge verkoopt Odilon Kossounou voor een recordbedrag aan Bayer Leverkusen. Volgens de Belgische media betalen de Duitsers een kleine 30 miljoen euro voor de 20-jarige Ivoriaanse verdediger. De landskampioen haalde de talentvolle international in juli 2019 voor 3 miljoen in Zweden op bij Hammarby IF

Kossounou nam woensdag op het nieuwe trainingscomplex van Brugge al afscheid van zijn ploeggenoten. Als mogelijke opvolger is de Franse linksback Stanley Nsoki (22) van OGC Nice in beeld bij de clubleiding.

Norwich City beloont trainer Farke met nieuw contract

19.30 uur: Norwich City heeft trainer Daniel Farke met een nieuw contract voor vier jaar beloond voor de promotie naar de Engelse Premier League. De 44-jarige Duitser kwam in 2017 over van Borussia Dortmund en bereikte in zijn tweede seizoen bij de club de hoogste divisie in Engeland. Daarna volgde degradatie, maar de afgelopen competitie was Norwich weer een klasse apart in de Championship. Met 97 punten pakte de club van doelman Tim Krul de titel.

Farke zette woensdag zijn handtekening onder een verbintenis tot de zomer van 2025. „Ik ben ongelofelijk dankbaar voor het vertrouwen dat in me wordt gesteld en voor alle steun”, reageerde hij op de site van The Canaries. „Dit maakt me dolgelukkig en zelfs behoorlijk emotioneel. Nu gaat het erom de volgende stap te zetten en er alles aan te doen om van Norwich een gevestigde club in de Premier League te maken.”

Wolfsburg strikt ook broertje van aanwinst Nmecha

13.59 uur: VfL Wolfsburg heeft ook het jongere broertje van de kersverse aanwinst Lukas Nmecha aangetrokken. Felix Nmecha tekent een contract tot medio 2024 in de Volkswagen Arena. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Manchester City.

Wolfsburg, de nieuwe club van trainer Mark van Bommel, presenteerde dinsdag al Lukas Nmecha. De spits mag de concurrentie met Wout Weghorst aangaan. Ook hij kwam over van Manchester City. Wolfsburg betaalde naar verluidt zo’n 8 miljoen euro voor de in Hamburg geboren aanvaller.

„Felix is een speler die perfect in ons profiel past”, zegt technisch directeur Marcel Schäfer van Wolfsburg. „Hij is jong en heeft veel talent. Hij is leergierig, wil presteren en is een teamspeler. Hij kan nu de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten. Wij zullen hem daarbij steunen, zodat hij slaagt in Wolfsburg.”

Van Bommel kreeg woensdag te horen dat hij komend seizoen ook nog kan beschikken over Maxence Lacroix. De 21-jarige Franse centrumverdediger staat in de belangstelling van RB Leipzig, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Bayern München vertrokken Dayot Upamecano. Ook Tottenham Hotspur wilde hem graag inlijven. „Maar we hebben alle aanbiedingen geweigerd”, zei algemeen directeur Jörg Schmadtke. „Het is geen thema meer. Maxence blijft, dat is nu voor iedereen duidelijk.”

Go Ahead Eagles versterkt zich met international van Comoren

12:46 uur Go Ahead Eagles gaat met Yacine Bourhane de Eredivisie in. De 22-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen. Hij traint woensdag al mee in Terwolde, waar de club uit Deventer een trainingskamp heeft belegd.

Bourhane komt over van Niort, dat in de Franse Ligue 2 uitkomt. Hij speelde vier interlands voor de Comoren, een eilandengroep met ruim 850.000 inwoners tussen Madagascar en het Afrikaanse vasteland.

NAC strikt Danny Bakker

NAC Breda heeft Danny Bakker vastgelegd. De 26-jarige verdediger/middenvelder tekent een contract voor twee jaar met de optie voor nog een jaar.

Bakker vertrok in 2007 op 12-jarige leeftijd naar ADO Den Haag. Daar doorliep hij de gehele jeugdopleiding om in het seizoen 2012/13 zijn debuut te maken tegen Vitesse. In de seizoenen die daarop volgde kwam hij meer aan spelen toe. In het seizoen 2017/2018 miste hij geen enkel duel.

Afgelopen jaar speelde Bakker voor het eerst in zijn carrière, op huurbasis, voor een andere club: Roda JC. Bij de Limburgers kwam hij tot 29 wedstrijden. In totaal kwam Danny tot 176 eredivisieduels en 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

DINSDAG 20 JULI

Everton legt Begovic en Townsend vast

20.43 uur: Everton heeft een effectieve dag beleefd op de transfermarkt met het vastleggen van twee ervaren krachten. De club uit Liverpool presenteert zowel middenvelder Andros Townsend (30) als doelman Asmir Begovic (34). Beide spelers waren transfervrij, nadat eind juni hun contract afliep.

Het zijn de eerste aanwinsten van technisch directeur Marcel Brands sinds de Rafael Benitez daar trainer is. Townsend tekent voor twee jaar en Begovic voor een seizoen met de optie voor nog een jaar.

AZ legt talentvolle doelman Reus (19) vast

20.06 uur: Doelman Beau Reus heeft bij AZ zijn eerste profcontract ondertekend. De 19-jarige keeper verbond zich tot medio 2023 aan de Alkmaarse club. Hij promoveerde vorige maand al van Jong AZ naar de A-selectie van trainer Pascal Jansen.

Reus kwam vorig seizoen vijftien keer in actie voor het beloftenteam van AZ. Hij zat ook al geregeld als reserve op de bank bij duels van de hoofdmacht. In de oefenwedstrijd begin deze maand tegen NEC (4-1) maakte Reus zijn officieuze debuut in het eerste elftal.

„Dit is de ultieme beloning voor het harde werken”, zegt Reus, die in 2015 FC Volendam verruilde voor de jeugdopleiding van AZ. „Vanaf het moment dat je in de AZ-jeugd speelt doe je er alles aan om het eerste team te halen. Mooi dat dit nu is gelukt. De komende jaren wil ik mezelf zoveel mogelijk blijven ontwikkelen, zodat ik uiteindelijk in aanmerking kom voor officiële speelminuten in AZ 1.”

N.E.C. huurt Rodrigo Guth van Atalanta

18.14 uur: N.E.C. heeft zich voor het komende seizoen verzekerd van de diensten van Rodrigo Guth. De 20-jarige verdediger komt op huurbasis over van het Italiaanse Atalanta en is inmiddels aangesloten bij de selectie in Hoenderloo.

Guth is geboren in Coritiba in Brazilië en beschikt naast een Braziliaans paspoort ook over een Duits paspoort. In de zomer van 2017 trok Guth de deur achter zich dicht in de jeugd bij Coritiba, waarna hij vertrok naar Atalanta O19. Het afgelopen seizoen werd de verdediger uitgeleend aan Pescara. De verdediger kwam tot 24 competitieduels in de Serie B. Komend seizoen wordt de verdediger gehuurd door N.E.C.

Michiel Kramer tekent voor twee jaar bij RKC Waalwijk

15.12 uur: Michiel Kramer speelt ook komend seizoen weer in de Eredivisie. RKC Waalwijk neemt de 32-jarige spits over van het gedegradeerde ADO Den Haag. Kramer ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een contract voor twee seizoenen.

„Met Michiel halen we naast een zeer ervaren spits een echte winnaar in huis. Met zijn balvastheid, kopkracht en scorend vermogen voegen we extra kwaliteit toe aan de selectie”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

Kramer kwam eerder uit voor NAC Breda, FC Volendam, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa en FC Utrecht.

FC Porto contracteert Servische voetballer Grujic

13.51 uur: De Servische international Marko Grujic heeft in FC Porto eindelijk een nieuwe club gevonden.

De voetballer verhuisde in 2016 van Rode Ster Belgrado naar Liverpool, maar slaagde er nooit in om door te breken bij de Engelse voetbalclub. De afgelopen seizoenen werd hij door Liverpool uitgeleend aan Rode Ster, Cardiff, Hertha BSC en Porto. In Portugal maakte hij afgelopen seizoen twee doelpunten in 23 wedstrijden en dwong met zijn optreden in Portugal een contract af.

Justin Kluivert weg bij RB Leipzig

12.13 uur: Justin Kluivert kan zijn voetballoopbaan niet vervolgen bij RB Leipzig. De Duitse voetbalclub zal de optie tot koop niet lichten.

De 22-jarige Kluivert werd afgelopen seizoen door zijn Italiaanse club AS Roma verhuurd aan RB Leipzig. In 27 wedstrijden voor de Duitsers maakte hij vier doelpunten. In de huurovereenkomst was opgenomen dat de club Kluivert van de Italianen zou kunnen overnemen.

Op Twitter bedankt Kluivert voor zijn tijd bij RB Leipzig. „Nu is het tijd om aan de volgende fase van mijn reis te beginnen, maar één ding is zeker: ik waardeer jullie allemaal. Bedankt!”, schreef de zoon van voormalig Nederlands international Patrick Kluivert.

MAANDAG 19 JULI

Oud-international Edgar Davids weg bij Portugese club

23.36 uur: Edgar Davids keert niet meer terug als coach van de Portugese club SC Olhanense. Met een kort berichtje nam het bestuur afscheid van de oud-international en wenste hem veel succes in zijn „volgende project.”

Davids was sinds begin dit jaar werkzaam bij SC Olhanense, dat op een lager niveau uitkomt in de Portugese competitie. SC Olhanense speelde van 2009 tot 2014 op het hoogste niveau van Portugal, maar sinds 2014 gaat het in sportief opzicht een stuk minder met de club.

De 48-jarige Davids, oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Tottenham Hotspur, fungeerde vorig jaar even als assistent-trainer bij Telstar. Daarvoor was hij kort werkzaam bij Oranje onder 20. Van 2012 tot 2014 was hij hoofdtrainer bij de Engelse club Barnet FC.

NEC legt Spaanse verdediger Marquez vast

21.13 uur: NEC heeft de selectie versterkt met Ivan Marquez (27). De Spaanse verdediger komt over van Cracovia in Polen en ondertekent een contract voor twee seizoenen in Nijmegen. Hij sluit per direct aan bij de Nijmeegse selectie en gaat dinsdag mee op trainingskamp naar Hoenderloo.

Marquez doorliep de jeugdopleiding van Malaga en droeg later het shirt van UD San Pedro, CD El Palo, Atletico Madrid, Osasuna en Valencia. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar Korona Kielce in Polen. Afgelopen seizoen kwam de rechtsbenige verdediger uit voor Cracovia.

Marquez moet in de Eredivisie het wegvallen van Rens van Eijden gaan opvangen bij NEC. De aanvoerder staat maandenlang aan de kant door een zware knieblessure. „We hebben gezocht naar een vergelijkbaar profiel en denken dat in Ivan Marquez gevonden te hebben. Ook Ivan is kopsterk, duelkrachtig, goed aan de bal, een persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten. Ivan was erg gemotiveerd naar NEC te komen en heeft zich kosten noch moeite gespaard zijn contract in Polen te ontbinden”, laat technisch directeur Ted van Leeuwen weten.

Real Madrid verhuurt Diaz langer aan Milan

19.33 uur: Real Madrid verhuurt de 21-jarige middenvelder Brahim Diaz voor een langere periode aan AC Milan. De Spaanse jeugdinternational speelt nu in principe tot medio 2023 bij de Italiaanse club. Afgelopen seizoen maakte hij daar een goede indruk aan de zijde van onder anderen Zlatan Ibrahimovic.

Real nam Diaz in 2019 voor ongeveer 17 miljoen euro over van Manchester City en gaf hem een contract tot eind juni 2025. Een snelle doorbraak in de hoofdmacht bleef evenwel uit.

Heerenveen contracteert verdediger Sven van Beek

17.54 uur: Sven van Beek zet zijn voetballoopbaan voort bij sc Heerenveen. De Friese club neemt de 26-jarige verdediger transfervrij over van Feyenoord. Hij heeft een contract ondertekend voor twee jaar. Na de medische keuring is Van Beek meteen doorgegaan naar Garderen waar Heerenveen zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Van Beek doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde uiteindelijk 153 wedstrijden in de hoofdmacht. Het afgelopen half jaar kwam hij op huurbasis uit voor Willem II en had een belangrijke bijdrage in de handhaving van de Tilburgers in de eredivisie.

„Sven is een echte verdediger met een no-nonsensementaliteit”, zei technisch manager Ferry de Haan over de aanwinst. „Wij denken dat hij met zijn kwaliteit en karakter wat extra’s kan toevoegen aan de selectie. We zijn dan ook blij dat hij voor ons heeft gekozen.”

Arsenal neemt middenvelder Lokonga over van Anderlecht

17.54 uur: Middenvelder Albert Sambi Lokonga verruilt Anderlecht voor Arsenal. De 21-jarige Belg heeft bij de Engelse club een meerjarig contract ondertekend. Met de transfer is naar verluidt een bedrag gemoeid van ruim 20 miljoen euro, inclusief bonussen.

Lokonga maakte in december 2017 zijn debuut voor Anderlecht. Door een zware knieblessure stagneerde zijn ontwikkeling, maar vanaf het seizoen 2019-2020 ging het weer de goede kant op met hem. Vorig seizoen fungeerde Lokonga enige tijd als aanvoerder van de club uit Brussel. Voor het recente EK stond hij op de Belgische lijst met reservespelers.

Lokonga is de op drie na duurste uitgaande Belgische transfer uit de Jupiler Pro League, na Jérémy Doku (voor 26 miljoen euro van Anderlecht naar Rennes), Youri Tielemans (voor 25 miljoen euro van Anderlecht naar Monaco) en Marouane Fellaini (voor 21,7 miljoen euro van Standard naar Everton).

ZONDAG 18 JULI

Gabriel Heinze op straat gezet bij Atlanta

22.32 uur: Gabriel Heinze is alweer ontslagen bij Atlanta United. De 43-jarige Argentijn moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. Onder leiding van Heinze, die bij de Amerikanen de opvolger was van Frank de Boer, won Atlanta slechts twee van de dertien gespeelde wedstrijden.

„Dit was zeker geen beslissing die we op dit moment in de competitie wilden nemen, maar het was de juiste beslissing voor de club”, zei Atlanta United-voorzitter Darren Eales in een verklaring. „Gabriel is een getalenteerde coach en heeft onmiskenbaar een passie voor zijn vak en de voetbalsport. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft en wensen hem het allerbeste in de toekomst.”

Assistent-coach Rob Valentino neemt de taken als hoofdcoach voorlopig over.

Aanvaller Mulenga (37) gaat nog jaar door bij Go Ahead Eagles

14.37 uur: Go Ahead Eagles kan ook het komende seizoen in de Eredivisie rekenen op aanvaller Jacob Mulenga. De 37-jarige Zambiaan heeft zijn contract in Deventer verlengd met één jaar, tot medio 2022.

Mulenga verwacht op basis van zijn ervaring en routine opnieuw een positieve bijdrage aan de gepromoveerde Eagles te kunnen leveren. „Ik heb vijf jaar met FC Utrecht in de Eredivisie gespeeld en weet precies wat we kunnen verwachten. Natuurlijk besef ik dat Go Ahead Eagles als club geen groot budget heeft. Maar we hebben wél supporters die alles geven en daarom voor ons als spelers een reden zijn om óók alles te geven op het veld. Dat is waar het in voetbal om draait.”

Mulenga arriveerde vorig jaar oktober in Deventer. De oud-international maakte in zijn eerste seizoen bij Go Ahead zes doelpunten in 28 competitiewedstrijden.

ZATERDAG 17 JULI

Andreas Granqvist stopt met voetballen

15.11 uur: Oud-FC Groningen-speler Andreas Granqvist heeft aangekondigd per direct te stoppen met voetballen. De verdediger geeft op Instagram aan te stoppen, omdat het lichaam het niet meer aankan.

„De laatste jaren waren zwaar”, schrijft de 87-voudig international. „Het hoofd wilde nog, maar het lichaam wilde steeds vaker niet meer. Het is voorbij. Het is tijd om mijn voetbalschoenen op te bergen.”

De 36-jarige Granqvist zat met zijn club Helsingsborg midden in de Zweedse competitie. Hij maakt het seizoen daar niet af. Vanwege zijn ervaring zat Granqvist het voorbije EK nog bij de Zweedse selectie van 26 man, maar hij maakte geen minuten op het toernooi.

Voetballer Giroud tekent contract bij AC Milan

13.19 uur: De Franse voetballer Olivier Giroud zet zijn loopbaan voort bij AC Milan. De Italiaanse club meldt op de website dat Giroud een contract heeft getekend en dat hij shirtnummer 9 gaat dragen. De duur van zijn contract is niet bekendgemaakt.

De transfer van Giroud hing al enige tijd in de lucht. Hij kondigde zaterdag zelf zijn vertrek bij Chelsea aan. In een bericht op Twitter dankt hij de fans, ploeggenoten en coaches voor zijn tijd bij Chelsea. „Aan al de ’Blues’, mijn ploeggenoten, coaches, de hele club. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle speciale momenten. Ik start nu een nieuwe reis met een licht en blij hart. Onze overwinningen in de FA Cup, Europa League en Champions League waren geweldig”, aldus Giroud.

De 34-jarige Giroud kwam in 2018 over van Arsenal. De Franse international, met zijn land actief bij het afgelopen EK, maakte voor Chelsea 39 doelpunten in 119 wedstrijden. Na de komst van de Duitsers Kai Havertz en Timo Werner kwam Giroud afgelopen seizoen minder in actie voor Chelsea. Hij zou bij AC Milan al een medische keuring hebben ondergaan.

VRIJDAG 16 JULI

Van Bommel trekt ook Nmecha aan

22.42 uur: Het is een productieve vrijdag voor VfL Wolfsburg op de transfermarkt. Na Sebastiaan Bornauw heeft de club van Mark van Bommel ook Lukas Nmecha gehaald. Daarmee keert hij terug die hem al eens huurde.

In het seizoen 2019/20 speelde de aanvaller al op huurbasis in Wolfsburg. Nu wordt hij definitief overgenomen van Manchester City.

Jeugdinternational Botman ziet Fonte contract bij Lille verlengen

20.23 uur: José Fonte gaat nog een jaartje langer door bij Lille. De 37-jarige Portugese aanvoerder had een aflopend contract bij de Franse club, die afgelopen seizoen de titel behaalde.

Fonte vormt bij Lille samen met de Nederlandse jeugdinternational Sven Botman het centrale verdedigingsduo. Botman stond eind mei in belangstelling van meerdere clubs, maar liet toen weten ervan uit te gaan bij Lille te blijven. „Uiteindelijk zit ik goed op mijn plek en nog een jaartje Lille zou zeker niet misstaan”, zei hij toen.

Fonte veroverde in 2016 de Europese titel met Portugal. Hij speelt sinds 2018 bij Lille.

Mark van Bommel haalt Belg Bornauw naar VfL Wolfsburg

17.26 uur: Trainer Mark van Bommel heeft de selectie van VfL Wolfsburg versterkt met Sebastiaan Bornauw. De 22-jarige centrale verdediger komt over van 1. FC Köln.

Bornauw, die een 5-jarig contract ondertekende, speelde eerder voor Anderlecht. Wolfsburg zou zo’n 17 miljoen euro betalen voor de speler.

West Ham laat Felipe Anderson teruggaan naar Lazio

13.51 uur: De Braziliaanse voetballer Felipe Anderson gaat terug naar Lazio. De Italiaanse club neemt de 28-jarige aanvaller over van West Ham United. Anderson stond nog een jaar onder contract bij de Engelse club.

De Braziliaanse international speelde tussen 2013 en 2018 al in het lichtblauwe shirt van Lazio. Anderson maakte 25 doelpunten in de Serie A. West Ham betaalde zo’n 40 miljoen euro om hem drie jaar geleden over te nemen van de Romeinen. Anderson scoorde tien keer in de Premier League. Na een sterk eerste seizoen kwam hij daarna steeds minder aan spelen toe, zeker na de komst van trainer David Moyes. West Ham verhuurde de Braziliaan afgelopen seizoen aan FC Porto.

Anderson veroverde in 2016 met het olympisch elftal van Brazilië goud op de Spelen van Rio.

DONDERDAG 15 JULI

Raman verruilt Schalke 04 voor Anderlecht

23:56 uur Benito Raman verruilt Schalke 04 voor Anderlecht. De 26-jarige aanvaller heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de Belgische club.

„Raman moet ons aanval meer snelheid en diepgang geven”, zegt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht. „Daarnaast past hij perfect bij de wijze waarop we als ploeg hoog druk willen zetten.”

Raman speelde tachtig wedstrijden in de Duitse Bundesliga voor Fortuna Düsseldorf (2017-2019) en Schalke 04 (2019-2021). Met die laatste club degradeerde hij afgelopen seizoen. Twee keer zat hij in de selectie van het Belgische elftal en in het EK-kwalificatieduel tegen Schotland in 2019 mocht hij invallen.

Leicester City legt verdediger Bertrand vast

22:10 uur Leicester City heeft voetballer Ryan Bertrand voor twee jaar vastgelegd. De verdediger kwam transfervrij over van Southampton.

Bertrand speelde zeven seizoen en 240 wedstrijden bij Southampton. „Leicester heeft iets geweldigs opgebouwd in de afgelopen jaren, zeker sinds Brendan Rodgers is gekomen”, zei Bertrand over zijn overgang. „Het is fantastisch om deel te mogen uitmaken van deze geweldige club en ik ga alles geven en de fans trots maken.”

Leicester City won afgelopen seizoen de FA Cup en starten hun seizoen op 7 augustus met de wedstrijd om de Community Shield, de Engelse Super Cup, tegen landskampioen Manchester City.

FC Utrecht verhuurt keeper Nijhuis aan MVV

17.00 uur: FC Utrecht verhuurt keeper Thijmen Nijhuis komend seizoen aan MVV Maastricht. De Utrechters hebben het contract van de 22-jarige keeper verlengd tot de zomer van 2023.

Nijhuis kwam drie keer in actie voor het eerste elftal van FC Utrecht en stond 77 keer onder de lat bij Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

„Ook voor de keeperspositie geldt dat de concurrentie groot is. Thijmen heeft aangegeven in deze fase van zijn loopbaan voor een kans als eerste keeper in een eerste elftal te willen gaan, zodat hij vlieguren kan maken”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Hoffenheim verhuurt Hoogma aan nieuwkomer in Bundesliga

14.46 uur: Justin Hoogma speelt komend seizoen in de Bundesliga voor SpVgg Greuther Fürth. De nieuwkomer op het hoogste niveau in Duitsland huurt de 23-jarige verdediger voor een jaar van TSG Hoffenheim. Hoogma speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor FC Utrecht.

Hoffenheim stuurt de Nederlander met een nieuw contract op zak naar Greuther Fürth. Hoogma verlengde zijn verbintenis met een jaar, tot de zomer van 2023. Hoffenheim nam de zoon van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma in 2017 over van Heracles Almelo. Hoogma speelde pas twee wedstrijden in de Bundesliga. In de tweede helft van het seizoen 2018-2019 voetbalde hij op huurbasis een niveau lager bij St. Pauli.

Greuther Fürth promoveerde afgelopen seizoen als nummer 2 van de tweede Bundesliga naar de hoogste klasse. „Justin kan zich bij die club op topniveau verder ontwikkelen en veel speeltijd krijgen”, zei directeur Alexander Rosen van Hoffenheim.

PEC Zwolle verlengt contract talent Lagsir

10.38 uur: PEC heeft het contract van talent Samir Lagsir opengebroken en verlengd tot de zomer van 2024. Het oude contract van de 18-jarige middenvelder liep tot volgend jaar zomer. „Ondanks interesse uit onder meer het buitenland blijft Lagsir nu dus langer in Zwolle”, aldus PEC.

„Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract tussentijds verleng. Ik zit geweldig op mijn plek bij PEC Zwolle”, zei Lagsir. „Vorig seizoen heb ik twee prachtige momenten meegemaakt, namelijk mijn debuut en mijn eerste goal, in het Philips-stadion tegen PSV. Dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet, maar ik wil nog veel meer mooie dingen meemaken.”

Lagsir kwam afgelopen seizoen tot vier invalbeurten in de Eredivisie. Half mei was hij trefzeker in de uitwedstrijd tegen PSV, die met 4-2 werd verloren.

WOENSDAG 14 JULI

AC Milan-directeur Maldini hint op komst Giroud

23.32 uur: Paolo Maldini, de directeur van AC Milan, heeft gehint op de komst van Olivier Giroud. De 34-jarige Franse spits zou deze week nog een contract tekenen bij de nummer 2 van afgelopen seizoen.

„Olivier zou donderdag in Milaan moeten arriveren. Hij is een kampioen, niet alleen in het Franse elftal. Hij heeft het goed gedaan bij Chelsea, waar hij de Champions League heeft gewonnen. Hij is een betrouwbare speler en daar zijn we naar op zoek. We hebben een jonge ploeg en we hebben spelers met ervaring nodig.”

Giroud krijgt in Milaan te maken met de vijf jaar oudere Zlatan Ibrahimovic, die in juni een knieoperatie heeft ondergaan. Het is onzeker wanneer Zlatan terugkeert.

Voor zijn periode bij Chelsea speelde Giroud bij Arsenal, dat hem bijna tien jaar geleden wegplukte bij Montpellier.

PSV-aanvaller Bruma hard op weg naar Besiktas

22.13 uur: PSV’er Bruma (26) is hard op weg naar Besiktas. De Portugese aanvaller is bijna akkoord met de Turkse club. In Eindhoven is nog geen bod neergelegd, maar dat zal niet lang op zich laten wachten, is de verwachting.

PSV was woensdag in een oefenduel met 1-0 te sterk voor PAOK Saloniki. Bruma deed niet mee. Trainer Roger Schmidt nog met het oog op de aanstaande transfer geen risico’s met de buitenspeler, die in 2019 voor ongeveer twaalf miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig.

Bruma werd afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan Olympiakos. Eerder speelde hij onder meer voor Sporting CP en Galatsaray.

FC Emmen contracteert Jasin-Amin Assehnoun

18.40 uur: Jasin-Amin Assehnoun heeft een contract getekend bij FC Emmen. De Fins-Marokkaanse buitenspeler komt over van het Finse FC Lahti en tekent een contract tot de zomer van 2022 met een optie op een extra seizoen.

De 22-jarige Assehnoun speelde sinds 2018 bij FC Lahti waarvoor hij 24 keer scoorde in 87 duels. Op 29 mei 2021 debuteerde hij voor de nationale ploeg van Finland.

RKC Waalwijk legt doelman El Maach vast

15.56 uur: RKC Waalwijk heeft de 21-jarige doelman Issam El Maach vastgelegd. Na een trainingsperiode van enkele weken bij de Brabantse Eredivisieclub ondertekende hij een contract voor één jaar.

El Maach doorliep de afgelopen jaren de jeugdopleidingen van achtereenvolgens VVV/Helmond Sport, Vitesse en Ajax. Namens de Amsterdammers speelde hij meerdere wedstrijden in de UEFA Youth League en maakte hij voor Jong Ajax in 2019 zijn profdebuut.

„De afgelopen periode heeft Issam in trainingen zowel de technische staf als clubleiding overtuigd van zijn kwaliteiten en talent”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Als jonge doelman krijgt hij hier de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. We zijn blij met de komst van Issam, waardoor we het keeperstrio compleet hebben voor komend seizoen.”

Bacca maakt overstap naar Granada

11.55 uur: Aanvaller Carlos Bacca speelt komend seizoen bij Granada. Hij komt transfervrij over van Europa League-winnaar Villarreal waar vorige week zijn contract, dat nog één seizoen liep, ontbonden werd.

De 34-jarige Colombiaan speelde vier seizoenen voor Villarreal en kwam tot 43 goals en 15 assists in 144 officiële duels. Zijn periode bij de Gele Duikboot sloot hij eind mei af met winst in de Europa League. In de finale tegen Manchester United werd hij na een uur vervangen. Bacca had de tweede Europese beker eerder met Sevilla al gewonnen in 2014 en 2015.

Granada eindigde in La Liga vorig seizoen als negende. In de Europa League bereikte het team verrassend de kwartfinales.

De Graaf nieuwe hoofdtrainer NAC Breda

11.18 uur: NAC Breda heeft Edwin de Graaf het vertrouwen gegeven om het komende seizoen in goede banen te leiden bij de club. Het is voor de voormalige middenvelder zijn eerste klus als hoofdtrainer.

„Persoonlijk ben ik erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken”, zegt De Graaf op de website van de club. „Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer.”

De Graaf, die onlangs zijn UEFA Pro-diploma haalde, stond tijdens de voorbereiding al als tijdelijke trainer voor de groep. Nu mag hij die positie voor het hele seizoen bekleden.

Vitesse versterkt zich met Deense spits Frederiksen

10.58 uur: Vitesse heeft spits Nikolai Baden Frederiksen gecontracteerd. De 21-jarige Deen komt over van Juventus en ondertekent bij de Arnhemmers een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Bij Juventus voetbalde Frederiksen in het team van spelers tot 23 jaar. De Italianen verhuurden hem tussentijds aan Fortuna Sittard en WSG Tirol.

„Jacob Rasmussen heeft me veel positiefs over Vitesse verteld”, zei Frederiksen over zijn landgenoot en nieuwe ploeggenoot. „Dat bevestigde mijn gevoel dat dit een prachtige club is, waar ik mij verder kan ontwikkelen.”

Frederiksen is na Romaric Yapi, Daan Reiziger, Julian Von Moos en Toni Domgjoni de vijfde nieuweling bij Vitesse.

DINSDAG 13 JULI

AS Roma legt Portugese doelman Rui Patricio vast

23.32 uur: De Portugese doelman Rui Patricio verruilt het Engelse Wolverhampton Wanderers voor AS Roma. Volgens Britse media betalen de Romeinen ongeveer 12 miljoen euro voor de 33-jarige keeper van het Portugese nationale elftal. Het is de eerste aankoop van nieuwe coach José Mourinho.

Wolverhampton presenteert woensdag volgens Britse media een andere Portugese doelman als opvolger; José Sá komt over van het Griekse Olympiakos Piraeus, voor een transfersom van 9 miljoen euro. De Grieken legden op hun beurt dinsdag de Tsjechische keeper Tomas Vaclik vast. De nationale doelman van de Tsjechen, die op het afgelopen EK tegen Nederland de nul hield, komt over van Sevilla.

Willem II huurt Griekse verdediger van AC Milan

20.15 uur: Willem II heeft de Griekse verdediger Nikos Michelis voor komend seizoen gehuurd van AC Milan. De club heeft een optie bedongen om de centrale verdediger volgende zomer definitief vast te leggen. De 20-jarige Michelis speelde zijn wedstrijden vooral voor de jeugdteams van AC Milan. Hij speelde ook zeven jeugdinterlands voor zijn vaderland.

Afgelopen seizoen speelde de 1.92 meter lange verdediger bijna alle wedstrijden voor het beloftenelftal van AC Milan. Hij werd in de Italiaanse beloftencompetitie verkozen tot beste linker centrale verdediger van het seizoen.