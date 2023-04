Veelbesproken Lukaku helpt Internazionale langs Empoli

Internazionale staat voorlopig op de vijfde plaats van de Serie A, maar AC Milan kan de stadgenoot zondag nog op de ranglijst passeren. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd voor Internazionale, dat zich afgelopen week plaatste voor de halve finales van de Champions League. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries mocht na 69 minuten invallen.

Lukaku kreeg begin deze maand twee keer geel in het duel met Juventus en de uitsluiting van de aanvaller zorgde voor veel discussie. Hij maakte in blessuretijd met een penalty gelijk en kreeg vervolgens vanwege provocerend juichen richting fans van Juve zijn tweede gele kaart. Hij legde zijn vinger op zijn lippen en riep vervolgens iets richting de supporters, die zich schuldig hadden gemaakt aan racisme, onder meer in de vorm van oerwoudgeluiden.