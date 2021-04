Kersvers UEFA-bestuurder Just Spee: ‘Belgische kandidatuur naïef’

Just Spee. Ⓒ Pim Ras

MONTREUX - Met 31 tegen 14 stemmen liet Just Spee zijn Belgische tegenstrever Mehdi Bayat ruimschoots achter zich voor een plaatsje in het bestuur van de UEFA. De 56-jarige bondsvoorzitter van de KNVB is tijdens het UEFA-congres voor vier jaar gekozen en opvolger van Michael van Praag (73), die na twaalf jaar afzwaaide en is benoemd als erelid van de UEFA, het 14e erelid.