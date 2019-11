Verstappen: ’Goed dat FIA er bovenop zit’

Max Verstappen: „Het is belangrijker om vooruit te kijken en het op de baan met elkaar uitvechten.” Ⓒ REUTERS

SÃO PAULO - Eigenlijk waren er tijdens het perspraatje in Brazilië slechts twee zaken waar Max Verstappen het niet over wilde hebben: de pijnlijke inzinking van zijn favoriete voetbalclub PSV en de soap die na de laatste race ontstond, nadat hij Ferrari van vals spel betichtte. „Ik heb het er liever niet meer over”, stelde de Nederlander op het circuit van Interlagos over dat laatste. „Het is belangrijker om vooruit te kijken en het op de baan met elkaar uitvechten.” Kortom: geen woorden, maar daden.