Boete Bayern-speler Boateng na overtreden coronaregels

„Als speler van Bayern heb je een voorbeeldfunctie”, liet de Duitse recordkampioen weten. Over de hoogte van de boete deed Bayern geen mededelingen. Het geldbedrag komt in elk geval ten goede aan een aantal regionale ziekenhuizen.

Het illegale tripje van Boateng lekte eerder op woensdag uit via de Duitse krant Bild. Het boulevardblad wist te melden dat hij dinsdag met de schrik van vrijgekomen tijdens een ongeval met zijn auto. Boateng belandde op de A9 in de buurt van het Duitse Selbitz met zijn Mercedes in een slip en schoot van de rijbaan. Hij bleef ’hangen’ op de vangrail. Boateng bleef ongedeerd, maar de schade aan zijn dure auto was aanzienlijk. Daar kwam een dag later ook nog een forse geldboete van zijn werkgever bij.