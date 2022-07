Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje nu grootmacht en voor het eerst als titelhouder naar toernooi Adel verplicht voor Leeuwinnen: tijd van ’willen’ is voorbij

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Jackie Groenen weigert zich zorgen te maken over de mindere fase van Oranje. Ⓒ GETTY IMAGES

MANCHESTER - Terwijl heel Engeland in de ban was van het opstappen van premier Boris Johnson, trainden de Oranjevrouwen donderdagochtend besloten. De hongerige Leeuwinnen werken stug door richting het openingsduel van zaterdag met Zweden. Ze moeten ook wel. De tijd van ’willen’ is voorbij. Oranje ’moet’ tegenwoordig presteren. Adel verplicht, zeker nu voor het eerst als titelverdediger aan een eindtoernooi wordt begonnen.