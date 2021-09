André Onana moet training hervatten bij Jong Ajax

De schorsing van Onana loopt op 4 november af. Hij mag volgens de regels twee maanden eerder, dus vanaf 4 september, de training bij zijn club weer oppakken.

„We hebben besloten dat Andre gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax. Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag”, laat Overmars weten. „Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken. Een ervaren en een talentvolle (Remko Pasveer en Jay Gorter red.), die laatste met het oog op onze toekomst. De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces.”

Bij Onana werd vorig jaar oktober na een dopingcontrole buiten wedstrijdverband het verboden middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Het tuchtorgaan van de UEFA schorste hem daarop voor twaalf maanden. Het internationaal sporttribunaal CAS bracht de schorsing van Onana terug tot negen maanden.

Transfer

Ajax staakte in april van dit jaar de onderhandelingen met Onana over een verlenging van zijn contract. Beide partijen kwamen er niet uit. Het contract van de Afrikaan loopt volgend jaar zomer af. Daarna is hij transfervrij. Ajax hoopte Onana in de afgelopen transfermijn aan een andere club te verkopen. Met name trainer Peter Bosz van Olympique Lyon toonde interesse, maar het kwam niet tot een transfer.