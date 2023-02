Barça profiteert van verlies Real en loopt uit in titelstrijd: ’Historische comeback voorkomen’

Door de zege van Barcelona en het verlies van Real staan de Catalanen nu acht punten los van de aartsrivaal.

Bijna een uur had Barcelona nodig om afstand te nemen van Sevilla. In de 58e minuut scoorde de opgekomen Jordi Alba, na een fraaie pass van Franck Kessié. Een klein kwartiertje later werd het 2-0. Gavi tikte de bal in het doel na een voorzet van Raphinha.

Na een assist van Jordi Alba zorgde Raphinha vervolgens voor 3-0.

Frenkie de Jong stond in de basis bij Barcelona, dat aanvoerder Sergio Busquets al na 8 minuten met een blessure zag uitvallen. Voormalig PSV’er Karim Rekik speelde mee bij Sevilla.

Real onderuit

De landskampioen uit Madrid verscheen met lang niet zijn beste elf spelers aan de aftrap. Doelman Thibaut Courtois haakte vlak voor de aftrap af, terwijl spits Karim Benzema niet eens bij de selectie zat vanwege een blessure. Verder zaten onder anderen David Alaba, Luka Modric en Toni Kroos op de bank.

Het ging na minder dan een kwartier al mis voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, die in twee van zijn vorige vier competitieduels al tegen puntenverlies was aangelopen. Aanvoerder Nacho kopte een hoge voorzet achter zijn eigen doelman.

Real had veel meer doelpogingen, maar de scherpte ontbrak op de beslissende momenten. De uitgelezen kans volgde in de vorm van een strafschop na een overtreding op Vinícius Júnior. Asensio schoot vanaf 11 meter niet slecht in, maar doelman Predrag Rajkovic keerde de inzet van de oud-speler van Mallorca.

Xavi rekent zich nog niet rijk

Ondanks de flinke marge wil Barça-trainer Xavi met zijn ploeg nog niet achterover leunen in de competitie. „Op dit moment spelen we goed, maar het kan snel veranderen. Als we zondag verliezen bij Villarreal, kan de twijfel snel terugkomen”, zei de coach, die Real Madrid nog steeds als favoriet voor de titel ziet. „Want zij zijn de regerend kampioen en de winnaar van de Champions League. Ik weet dat Real doorvecht tot het einde. In het verleden zijn er historische comebacks geweest, we mogen dat niet laten gebeuren. We hebben nog een lange weg te gaan. We moeten hard blijven werken, nederig zijn en als team blijven samenwerken. We hebben nog niets gewonnen, op de Spaanse Supercup na dan. We zijn hongerig, we willen meer.”