Goed nieuws voor Barça: gehavend Real Madrid onderuit bij Mallorca

De landskampioen uit Madrid verscheen met lang niet zijn beste elf spelers aan de aftrap. Doelman Thibaut Courtois haakte vlak voor de aftrap af, terwijl spits Karim Benzema niet eens bij de selectie zat vanwege een blessure. Verder zaten onder anderen David Alaba, Luka Modric en Toni Kroos op de bank.

Het ging na minder dan een kwartier al mis voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, die in twee van zijn vorige vier competitieduels al tegen puntenverlies was aangelopen. Aanvoerder Nacho kopte een hoge voorzet achter zijn eigen doelman.

Real had veel meer doelpogingen, maar de scherpte ontbrak op de beslissende momenten. De uitgelezen kans volgde in de vorm van een strafschop na een overtreding op Vinícius Júnior. Asensio schoot vanaf 11 meter niet slecht in, maar doelman Predrag Rajkovic keerde de inzet van de oud-speler van Mallorca.