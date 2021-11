Beauty’s brengen PSV aan kop van Eredivisie

Een opvallend eenvoudige zege van PSV dat flink gehandicapt was door een fors gevulde ziekenboeg. PSV-trainer Roger Schmidt moest knarsetandend toezien hoe de belangrijkste aanvallende troef die hij nog over had, spits Eran Zahavi, geblesseerd terugkeerde van de Israëlische nationale ploeg. De beoogde topscorer staat naar verwachting drie maanden aan de kant en dat betekent dat de hele oorspronkelijke aanval van PSV (behalve Zahavi ook Cody Gakpo en Noni Madueke) is ontmanteld door blessures.

En dus vormden tegen Vitesse Ritsu Doan, Bruma en Carlos Vinicius de voorhoede van PSV. De eerste twee leken eerder op dood spoor te zitten bij PSV en werden vorig seizoen verhuurd, maar hebben zich dit seizoen weer terug in beeld geknokt, mede door blessureleed bij ploeggenoten.

Internationaal gezelschap

Het was een internationaal gezelschap dat het veld betrad in het lege Philips Stadion. Bij PSV was doelman Joël Drommel de enige Nederlander in de basis, terwijl bij Vitesse slechts drie Nederlandse spelers aan de aftrap stonden: Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi en Thomas Buitink.

Brum ain duel met Danilo Doekhi Ⓒ ANP Pro Shots

Die laatste was verrassend in de ploeg gekomen, toen Loïs Openda zich op de dag van Spurs-uit had verslapen voor de wedstrijdbespreking en voor straf op de bank moest beginnen en handhaafde zich de afgelopen duels. Vitesse-trainer Thomas Letsch, een voormalige assistent bij Red Bull Salzburg van PSV-trainer Roger Schmidt, kon in tegenstelling tot zijn leermeester over een fitte groep beschikken.

Op alle fronten afgetroefd

Gezien de personele problemen van PSV en de recente goede prestaties van Vitesse tegen Spurs (zowel uit als thuis) en FC Utrecht, werd vooraf wel wat verwacht van Vitesse, maar daar kwam niks van terecht. Vitesse kreeg weliswaar de eerste kans van de wedstrijd na een indrukwekkende rush van de razendsnelle Loïs Openda, die de hele PSV-defensie zijn hakken liet zien. Spits Nikolai Baden Frederiksen kon de kans mede door een slordige aanname niet verzilveren.

Het was een zeldzaam teken van leven van Vitesse in een eerste helft, waarin de Arnhemmers op alle fronten werden afgetroefd. PSV speelde een van de sterkste helften van het seizoen, gaf vrijwel niets weg en nam Vitesse in de houdgreep. Het overwicht werd bekroond met twee fantastische doelpunten. Eerst knalde middenvelder Ibrahim Sangaré de bal van grote afstand in het doel. De vierde seizoensgoal van de Ivoriaanse krachtmens, die als controlerende middenvelder een sterke partij speelde.

Bekijk hier de goal van Sangaré:

Qua schoonheid van het doelpunt werd Sangaré wel overtroffen door ploeggenoot Bruma, die de bal na terugkoppen van Vinicius vanuit de lucht op de pantoffel nam en Vitesse-doelman Markus Schubert kansloos liet. De vijfde Eredivisiegoal van de Portugees, die daarmee verrassend topscorer van PSV is in de Eredivisie. Bruma, die slechts vijf keer in de basis begon, heeft er in een beperkt aantal speelminuten één meer gemaakt dan Zahavi.

Bekijk hier de goal van Bruma:

Bij het teleurstellende Vitesse greep Letsch in de rust stevig in. Frederiksen en Buitink keerden niet meer terug op het veld en in hun plaats gingen Daan Huisman en Julian Von Moos spelen. De Arnhemmers kwamen wat beter in de wedstrijd en kregen via Openda en Matus Bero enkele kansen, maar Drommel stond goed te keepen. Bero, die dit seizoen al tien (!) gele kaarten incasseerde (in alle competities) had geluk dat Bas Nijhuis de scheidsrechter van dienst was, want voor een woeste tackle had de Slowaak normaal gesproken zeker zijn elfde prent gekregen. PSV verzuimde de derde goal te maken, zo schoot Mario Götze op de paal, waardoor Vitesse nog mocht hopen op de aansluitingstreffer. Die bleef uit, waardoor PSV in ieder geval een dag aan de leiding gaat in de Eredivisie. Ajax, dat evenveel verliespunten en een beter doelsaldo heeft, komt zondagmiddag in actie in Waalwijk tegen RKC.