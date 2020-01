Ex-ploegleider doet ’dopingboekje’ Jan Ullrich open: ’Verstopt in colablikjes’

Rudy Pevenage en Jan Ullrich in 2006. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bloedzakken verpakt in lege melkpakken, doping verstopt in vakkundig ontworpen dubbelwandige blikjes cola en tussenpersonen met vreemde codenamen, die op de mountainbike van Rudy Pevenage renners met nieuw bloed bevoorraden. Vijftien jaar lang wilde de ex-ploegleider nooit veel kwijt over het dopinggebruik van zijn voormalig pupil bij Team Telekom, Jan Ullrich. Nu blijkt in zijn boek ’Der Rudy’ dat ’Der Jan’ nauwelijks onderdeed voor Lance Armstrong.