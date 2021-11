Regeling vergoeding turnslachtoffers in de maak

Dat gebeurt in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en gymnastiekbond KNGU, die daarmee een aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en een advies van de commissie integriteit en ethiek laten uitwerken.

In het rapport werden eerder dit jaar harde conclusies getrokken over wantoestanden met name in het topturnen. Die waren eerder lang genegeerd, maar na een bekentenis van turncoach Gerrit Beltman volgden opnieuw tal van verklaringen van oud-turnsters, waarbij ook andere coaches werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De KNGU bood excuses aan, NOC*NSF deed dat bij monde van voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg een half jaar later ook. Zij maakte toen bekend dat slachtoffers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 5000 euro.

Bijzondere waardering

Het CBKZ ondersteunt zorgaanbieders bij de behandeling van klachten. Het heeft eerder onder meer een regeling voor slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils ontwikkeld en uitgevoerd.

Het CBKZ wil de regeling in het voorjaar openstellen voor gebruik. „NOC*NSF en de KNGU zijn blij dat zij een onafhankelijke organisatie met ervaring hebben kunnen vinden die de ontwikkeling en uitvoering van de tegemoetkomingsregeling op haar kan en wil nemen”, reageerde Van Zanen-Nieberg. „Wij spreken daarnaast onze bijzondere waardering uit voor de oud-gymsporters die bereid zijn gevonden zitting te nemen in de Raad Tegemoetkomingsregeling Oud-gymsporters, die nu wordt ingericht. Op die manier zorgen we ervoor dat de regeling niet alleen een procedure is, maar ook bijdraagt aan de erkenning waar de slachtoffers behoefte aan hebben.”