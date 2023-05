Joris Mathijsen belangrijkste kandidaat ADO Den Haag

Willem II was de laatste werkgever van Mathijsen. Daar werd hij ruim een jaar geleden ontslagen als technisch directeur omdat hij zich solidair toonde met toenmalig trainer Fred Grim. De 84-voudig international kreeg van de Raad van Commissarissen van Willem II de opdracht om Grim te ontslaan, maar hij weigerde dat besluit uit te voeren.

Het ontslag kwam nadat Willem II zich gekwalificeerd had voor Europees voetbal. In de door corona afgebroken competitie eindigde de Tilburgse club op een vijfde plaats, tot woede van FC Utrecht. Met spelers als Sebastian Holmén, Mike Trésor en Vangelis Pavlidis reikten de Tilburgers tot de subtop van de Eredivisie. De laatste twee zorgden voor winstgevende transfers. In het huidige Willem II vertolken spelers als Ringo Meerveld en Thijs Oosting een belangrijke rol. Ook die zijn door Mathijsen gehaald.

Mathijsen debuteerde bij Willem II als speler in de Eredivisie. Via AZ, Hamburger SV en Malága kwam hij bij Feyenoord terecht. Daar beëindigde hij zijn carrière. Aanvankelijk ging hij niet in op verzoeken van Willem II om over een technische functie te praten. Later deed hij dat wel. Hij werd eerst technisch manager en later technisch directeur. In die laatste functie opereerde hij naast algemeen directeur Martin van Geel.