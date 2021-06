Aftellen tot Tokio: Nederland met vier badmintonners naar Spelen

WOENSDAG 23 JUNI

Nederland met vier badmintonners naar Olympische Spelen

12:23 uur Nederland doet volgende maand met vier badmintonners mee aan de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft de voordracht van Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling goedgekeurd

De 26-jarige Caljouw is de eerste Nederlander in het enkelspel sinds de Spelen van 1996 in Atalanta. Toen deden Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland mee.

Piek is voor de tweede keer present op de Olympische Spelen. De 29-jarige dubbelspecialiste speelt samen met de 25-jarige Seinen. Voor Seinen en Tabeling worden de Olympische Spelen in Tokio hun olympisch debuut. De 27-jarige Tabeling is actief in het gemengddubbel.

Het olympisch badmintontoernooi begint zaterdag 24 juli en duurt tot en met maandag 2 augustus.

Geen alcohol verkocht op locaties van Olympische Spelen

07.26 uur: Er zullen geen alcoholische dranken worden verkocht op de locaties waar de Olympische Spelen plaatsvinden, dat maakte Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité, woensdag bekend in een persconferentie. Op die manier hoopt het comité zorgen van het publiek weg te nemen of de Spelen wel „veilig” kunnen worden georganiseerd als er alcohol werd geschonken. De alcoholverkoop in en rond Tokio is sowieso al beperkt, omdat gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat het bijkomstige nauwe contact, luide praten en samenkomen in cafés de verspreiding van het coronavirus verder kan bevorderen.

Hashimoto voegde eraan toe dat het Japanse drankenconcern Asahi Breweries, een van de grote sponsoren van de Spelen, het eens was met de beslissing geen alcohol te verkopen.

Maandag maakte het comité bekend dat er in de stadions maximaal 10.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn, alleen Japanse fans krijgen toegang. Japanse premier Yoshihide Suga kan dat aantal toeschouwers echter niet garanderen, omdat het nog altijd mogelijk is dat Japan opnieuw de noodtoestand moet uitroepen vanwege het coronavirus voordat de Spelen openen op 23 juli. Veel Japanners zijn sceptisch om de Spelen, ook zonder toeschouwers, door te laten gaan in hun land vanwege de pandemie.

DINSDAG 22 JUNI

Zwemmer Sun mist Spelen na schorsing van vier jaar door CAS

18.03 uur: De Chinese zwemmer Sun Yang zal zijn olympische titel op de 200 meter vrije slag definitief niet kunnen verdedigen in Tokio. Het internationaal hof van sportarbitrage CAS in Lausanne heeft de schorsing van Sun weliswaar ingekort, maar hij wordt vier jaar en drie maanden geschorst en mist de Spelen.

Het CAS legde eerder een dopingschorsing van acht jaar op aan Sun. Hij weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd.

De zwemmer ging met succes in beroep tegen zijn straf bij de Zwitserse rechtbank. Hij maakte bezwaar tegen de voorzitter van het jurypanel van het CAS dat hem had veroordeeld. De Italiaan Franco Frattini zou in het openbaar anti-Chinese opmerkingen hebben gemaakt. De Zwitserse rechtbank vernietigde in december het vonnis van het CAS, waarmee Sun ineens zijn schorsing kwijt was.

Het CAS heeft de zaak heropend met drie nieuwe rechters. Zij hielden besloten zittingen via videoverbindingen en kwamen tot het oordeel dat de zwemmer alsnog wordt geschorst voor vier jaar en drie maanden met ingang van 28 februari 2020.

De 29-jarige Sun veroverde in zijn carrière ook olympisch goud op de 400 en 1500 meter bij de Spelen van 2012. Hij heeft tevens elf wereldtitels.

MAANDAG 21 JUNI

Maximaal 10.000 toeschouwers in olympische stadions in Tokio

11.23 uur: In de stadions voor de Olympische Spelen in Tokio worden maximaal 10.000 toeschouwers toegelaten. Dat heeft het organisatiecomité besloten. Alleen Japanse fans krijgen toegang. Al eerder werd bekend dat buitenlandse toeschouwers vanwege de coronapandemie niet worden toegelaten.

Ook over de aanwezigheid van Japanse fans was de laatste tijd discussie. Artsen en andere deskundigen stelden dat de Spelen zonder fans het beste zou zijn voor de gezondheidszorg in Japan. Maar de organisatie wil er toch publiek bij hebben. Alleen als het coronavirus weer toeslaat in Tokio, bestaat de kans dat de olympische sporters in stadions zonder fans om de medailles moeten gaan strijden.

De Japanners kunnen hun kaarten kopen op basis van een loterij. Ze moeten in de stadions een mondkapje dragen en mogen niet schreeuwen. Klappen is wel toegestaan. Volgens Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, worden de Japanse bevolking en alle deelnemers op deze manier het beste beschermd. Hij liet ook weten dat ruim 80 procent van de sporters en officials die verblijven in het olympisch dorp zijn gevaccineerd als de Spelen op 23 juli beginnen.

ZONDAG 20 JUNI

Tokio showt olympisch dorp voor atleten

16.16 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft zondag de deuren opengezet van het olympisch dorp, waar de sporters verblijven tijdens het evenement. Journalisten mochten een kijkje nemen in de 21 appartementencomplexen in Tokio, die zijn gebouwd langs het water in het Harumi-district. De Nederlandse sporters wonen tijdens de Spelen in gebouw nummer 7.

Tijdens de Olympische Spelen wonen zo’n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp, tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Overal hangen posters waarop de coronamaatregelen staan. Een feestje bouwen in het dorp is min of meer verboden. „Als je alcohol drinkt, doe dat dan alleen”, zei Takashi Kitajima, de manager van het atletendorp.

Eerste geval van corona bij buitenlandse sporter bij Spelen Tokio

9.56 uur: Een maand voor de start van de Olympische Spelen is voor het eerst het coronavirus vastgesteld bij een van de deelnemende sporters. Een atleet uit Oeganda testte bij aankomst op de luchthaven van Tokio positief en kwam daardoor Japan niet verder in.

De overige acht leden van het Oegandese sportteam reisden per bus naar hun gaststad Izumisano, in de buurt van Osaka. De sporters uit Oeganda doen komende maand bij de Spelen mee aan boksen, gewichtheffen en zwemmen.

De delegatie van Oeganda is de tweede groep olympische sporters die in Tokio arriveerde. Het vrouwensoftbalteam van Australië kwam eerder al in Japan aan.