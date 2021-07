Aftellen tot Tokio: Samoa stuurt alleen 'buitenlandse' sporters naar Spelen in Japan

DONDERDAG 1 JULI

Samoa stuurt alleen 'buitenlandse' sporters naar Spelen in Japan

07:20 uur Samoa stuurt geen gewichtheffers naar de Olympische Spelen in Tokio, uit angst voor het coronavirus. De overheid van het eiland in de Grote Oceaan, waar zo'n 200.000 mensen wonen, wil niet het risico lopen om het virus binnen te halen. Acht andere sporters uit Samoa, die in het buitenland verblijven, zullen hun land wel vertegenwoordigen op de Spelen. Zij gaan na het mondiale sportevenement ook weer terug naar het land waar ze nu verblijven.

Team Samoa bestond uit elf sporters, onder wie drie gewichtheffers. Zij wonen en trainen op het eiland. De gewichtheffers kregen donderdag te horen dat hun olympische droom voorbij is. "Het is vreselijk, hartverscheurend", zei de voorzitter van de gewichthefbond op Samoa. "Dit is heel slecht nieuws."

Twee boksers uit Samoa verblijven in Australië, vier zeilers en kanoërs in Nieuw-Zeeland, een atleet in de Verenigde Staten en een judoka is al in Japan. Zij mogen dus wel meedoen aan de Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld begint op 23 juli. Alle deelnemers moeten zich houden aan strenge voorschriften vanwege de coronapandemie.

WOENSDAG 30 JUNI

IOC gaat deels mee in wens Wiegman tot ’uitbreiding’ selectie

22.49 uur: Het Internationaal Olympisch Comité heeft deels gehoor gegeven aan de wens van bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters tot uitbreiding van de selectie op de Olympische Spelen. Wiegman selecteerde 22 speelsters en vroeg samen met een groot aantal andere landen en wereldvoetbalbond FIFA of vier reserve-speelsters in Japan deel van de groep mogen uitmaken.

Wiegman kreeg woensdag te horen dat de wedstrijdselectie weliswaar uit 18 voetbalsters blijft bestaan, maar een belangrijke verandering is dat de vier reserves geen vaste reserves hoeven te zijn. „Elke wedstrijd mag je, als je dat om wat voor reden dan ook zou willen, vier andere speelsters op de tribune zetten”, legt de bondscoach uit. „Het is nu ook zo dat je een speler later in het toernooi weer terug mag wisselen. Als iemand bijvoorbeeld een lichte blessure oploopt of om een andere reden niet inzetbaar is, is het niet direct einde toernooi. Die speelster kan dan later weer aansluiten.”

Wiegman is blij met de extra opties. „Het liefst hadden we een groep van 22 speelsters gehad, maar dit is al een hele stap vooruit. Het is mooi dat we het IOC met elkaar, dus met de andere landen en de FIFA, hebben kunnen overtuigen.”

Keepster Loes Geurts, Anouk Dekker, Renate Jansen en Inessa Kaagman waren aanvankelijk aangewezen als de vier reserves. De selectie is inmiddels bijna compleet. Lieke Martens, Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn sloten woensdag aan bij de groep. Alleen Merel van Dongen en Geurts komen er nu nog bij. Van Dongen heeft enkele dagen vrij gekregen nadat de Spaanse competitie afgelopen weekend werd afgerond. Geurts heeft nog clubverplichtingen.

De voetbalsters spelen hun eerste wedstrijd op de Spelen op 21 juli, twee dagen voor de officiële openingsceremonie, in het Miyagi-stadion van Rifu tegen Zambia. Op 24 juli nemen de ’Leeuwinnen’ het daar ook op tegen Brazilië. De derde groepswedstrijd is op 27 juli in Yokohama tegen China.

Sportsters mogen van IOC toch kinderen meenemen naar Tokio

22.35 uur: De Canadese basketbalster Kim Gaucher mag van het Internationaal Olympisch Comité haar drie maanden oude dochter toch meenemen naar Tokio. Ze had hiertoe een verzoek ingediend, omdat ze het kind nog borstvoeding geeft.

In beginsel mogen deelnemers aan de Olympische Spelen geen familieleden meenemen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook zijn toeschouwers uit het buitenland niet welkom. „We zijn blij dat moeders op het hoogste niveau blijven sporten. Daar willen we hen zoveel mogelijk in steunen”, zegt het IOC nu.

Op sociale media had Gaucher een emotionele oproep aan het IOC gedaan. Als ze zou deelnemen aan de Olympische Spelen zou ze haar dochter 28 dagen niet kunnen zien. „Het doet ons goed te kunnen melden dat het organisatiecomité in Tokio een oplossing heeft gevonden”, meldt het IOC. Gaucher spreekt van „een zeer belangrijke stap voorwaarts voor vrouwen in de sport.”

Naser mist Olympische Spelen na uitspraak CAS

19.03 uur: Wereldkampioene 400 meter Salwa Eid Naser neemt deze zomer niet deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Sporttribunaal CAS heeft de atlete voor twee jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. Toezichthouder Athletics Integrity Unit (AIU) had de zaak van de Bahreinse voorgelegd aan het CAS.

Haar resultaten van het WK van 2019 worden echter niet geschrapt. Volgens het CAS is er geen bewijs dat ze bij die wedstrijd heeft geprofiteerd van verboden middelen.

Naser werd onlangs vrijgesproken door een tribunaal van de mondiale atletiekbond. Daardoor ontliep ze aanvankelijk een schorsing van twee jaar voor het missen van een aantal dopingcontroles. De AIU was het echter niet eens met die uitspraak en besloot in beroep te gaan bij het CAS.

Dressuurruiter Edward Gal wint olympische observatiewedstrijd

18.24 uur: Dressuurruiter Edward Gal heeft de eerste rubriek op CHIO Rotterdam gewonnen, een nationale Grand Prix. Hij deed dat met GLOCK’s Toto jr. Hij kwam in deze olympische observatiewedstrijd uit op een score van 75,399 procent. Dinja van Liere eindigde als tweede met de merrie Haute Couture. Thamar Zweistra werd derde en vierde met de paarden Ich Weiss en Double Dutch.

Donderdag in de landenwedstrijd brengt Gal de hengst GLOCK’s Total US aan start. Hij vormt dan samen met Hans Peter Minderhoud (GLOCK’s Dream Boy), Marlies van Baalen (Go Legend) en Van Liere (Hermès) de Nederlandse formatie. Zaterdag is de finale van de landenwedstrijd. Bondscoach Alex van Silfhout maakt na het weekeinde zijn selectie voor de Olympische Spelen van Tokio bekend.

Adelinde Cornelissen ontbrak in Rotterdam. Haar tienjarige hengst Governor was niet helemaal fit. Dat gold ook voor GLOCK’s Zonik, waarmee Hans Peter Minderhoud de laatste maanden een combinatie vormt. Na goede resultaten in Frankrijk zou Rotterdam de eerste wedstrijd van de combinatie in Nederland zijn.

IOC-voorzitter Thomas Bach drie dagen in quarantaine in Tokio

14.51 uur: Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vliegt volgende week naar Japan en gaat daarna eerst drie dagen in quarantaine. Bach zet op donderdag 8 juli voet op Japanse bodem. Hij werkt volgens het IOC tot 12 juli ’op afstand’, vanuit zijn hotelkamer.

Het comité benadrukt dat Bach „volledig gevaccineerd” naar Tokio gaat. Het IOC heeft alle deelnemers aan de Spelen opgeroepen om zich vooraf te laten vaccineren tegen het coronavirus. Bach verwacht dat zo’n 80 procent van de sporters, officials en journalisten dat doet. Iedereen die naar Japan komt, moet zich houden aan strenge regels die staan beschreven in zogeheten playbooks.

„Het officiële programma van voorzitter Bach begint op 12 juli”, aldus het IOC. „Al zijn bestemmingen zijn geregistreerd en hij voert al zijn activiteiten uit in lijn met de strikte regels die in de playbooks staan.”

Bach gaat op 16 juli naar Hiroshima voor de Olympic Truce, een traditionele plechtigheid waarbij om veiligheid voor het gastland en de deelnemers aan de Spelen wordt gevraagd. Op 17 en 18 juli vergadert het bestuur van het IOC in Tokio, waar op 20 juli de 138e IOC-sessie wordt gehouden. Drie dagen later is de openingsceremonie van de Spelen.

Geen Spelen voor Colombiaanse wielrenner Bernal

11:46 uur De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal slaat de Olympische Spelen over. De winnaar van de Ronde van Italië ontbreekt in de selectie die de Colombiaanse bond presenteerde. Bernal zei zelf vorige maand al te twijfelen over deelname aan het mondiale sportevenement in Japan.

„Ik weet niet zeker of ik de Spelen ga rijden, ik heb nog steeds wat problemen met mijn rug en wil mijn lichaam niet te zwaar belasten”, zei de klimmer van Ineos Grenadiers tijdens de door hem gewonnen Giro. De 24-jarige Bernal, in 2019 winnaar van de Tour de France, wil wel meedoen aan de Ronde van Spanje. De Vuelta begint kort na de Spelen, op 14 augustus in Burgos.

De Colombiaanse ploeg bestaat uit Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Daniel Martínez en Nairo Quintana. Op Martínez na zijn deze renners nu allemaal actief in de Tour de France.

Na tientallen jaren weer Nederlander bij olympisch gewichtheffen

Voor het eerst in meer dan vijftig jaar heeft Nederland straks weer een gewichtheffer op de Olympische Spelen. De pas 19-jarige Enzo Kuworge uit Nijmegen treedt in de voetsporen van niemand minder dan Piet van der Kruk, die in 1968 bij de Zomerspelen van Mexico als negende eindigde.

Kuworge liet zich vorige maand in Oezbekistan tot wereldkampioen junioren in de klasse boven 109 kilogram te kronen en verbeterde tevens het Europees juniorenrecord. Daarmee stelde hij zijn ticket voor Tokio veilig, blijkt nu.

De jonge ijzervreter staat twaalfde op de wereldranglijst en die klassering geeft recht op een olympisch startbewijs. De wedstrijd van Kuworge in de klasse 109+ kg in Tokio is op 4 augustus.

Rusland met 335 sporters onder neutrale vlag in Tokio

20.44 uur: Rusland heeft voor de Olympische Spelen in Tokio een ploeg van 335 sporters samengesteld. Zij zullen deelnemen onder neutrale vlag, omdat het land wegens een door de staat gestuurd dopingprogramma voor twee jaar is geschorst. De atleten die in Tokio in actie komen, hebben aangetoond dat zij geen deel uitmaakten van dat dopingsysteem.

Voorzitter Stanislav Pozdniakov van het Russisch Olympisch Comité verwacht dat de Russen het heel goed gaan doen in Tokio en de vierde plaats in de medaillespiegel van de vorige Spelen in Rio (2016) zullen verbeteren. „En ze hebben daar alle kans toe”, aldus Pozdniakov.

In Rio speelde het dopingschandaal al en wees het Internationaal Olympisch Comité 118 Russische sporters af. Uiteindelijk bestond de Russische ploeg uit 271 atleten.

Het Russische volkslied is ook verboden in Tokio. Toch mogen de Russen naar een eigen hymne luisteren die door het IOC is goedgekeurd. Het is een deel uit een muziekstuk van de beroemde componist Pjotr Tsjaikovski.

Vrijgesproken Russische hordeloper Sjoebenkov mag naar Spelen

16.15 uur: De Russische atletiekbond (RusAF) heeft de tien atleten aangewezen die mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De opvallendste namen zijn de van doping vrijgesproken hordeloper Sergej Sjoebenkov, verspringster Daria Klisjina, hoogspringster Maria Lasitskene en polsstokhoogspringster Anzjelika Sidorova.

De Russische federatie is al sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenen en geen dopingverleden hebben, mogen ze onder neutrale vlag meedoen. De mondiale atletiekbond World Athletics bepaalde voor de Spelen dat maximaal tien atleten uit Rusland naar Tokio mogen.

Sjoebenkov, oud-wereldkampioen op de 110 meter horden, werd onlangs nog vrijgesproken van doping. Er lag een aanklacht tegen hem vanwege een positieve dopingtest, maar de hordeloper kon aantonen dat het verboden middel onbewust in zijn lichaam was gekomen omdat het in een medicijn zat dat hij toediende aan zijn drie maanden oude zoontje.

De naam van Klisjina is opvallend, omdat zij vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de enige atlete uit Rusland was die onder neutrale vlag mocht meedoen. Lasitskene is een begrip in het hoogspringen. Ze is drievoudig wereld- en tweevoudig Europees kampioene en won meer dan twintig wedstrijden in de Diamond League. Sidorova is de regerend wereldkampioene in het polsstokhoogspringen.

MAANDAG 28 JUNI

Japan rekent bij aankomst olympische sporters op positieve tests

13.31 uur: Japan verwacht bij aankomst van de sporters die deelnemen aan de Olympische Spelen ook de nodige positieve uitslagen van de coronatests. Volgens voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité is het niet aannemelijk dat iedereen negatief test. „Zelfs als je twee keer gevaccineerd bent, garandeert dat niet dat je negatief bent”, zei Yamashita.

Iedereen die naar Tokio komt voor de Spelen, moet bij aankomst twee actuele, negatieve testuitslagen kunnen laten zien. Op de luchthaven volgt een nieuwe test op het coronavirus. Onlangs leverde dat in de (kleine) delegatie van Oeganda twee positieve gevallen op.

„Welke maatregelen er ook van kracht zijn, er zullen zeker positieve gevallen zijn bij aankomst”, aldus Yamashita. Volgens de oud-judoka, die op de Spelen 1984 goud pakte, is het met name op de Japanse luchthavens van belang iedereen die het land binnenkomt, goed te checken. „Om er zeker van te zijn dat er geen clusters van coronabesmettingen arriveren, moeten we grondige maatregelen nemen bij binnenkomst.”

De sporters worden tijdens de Spelen dagelijks getest op het coronavirus. Ze mogen alleen in het olympisch dorp en op hun trainings- en sportlocaties komen. De stad in gaan is verboden, want Japan wil het contact tussen enerzijds de sporters, officials en journalisten en anderzijds de eigen bevolking zo veel mogelijk beperken.

Olympisch kampioen speerwerpen Röhler niet naar Tokio

12.23 uur: Speerwerper Thomas Röhler, regerend olympisch kampioen, doet deze zomer niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De 29-jarige Duitser heeft te veel last van een rugblessure.

„Ik vind het ongelooflijk moeilijk om mijn afmelding voor Tokio bekend te moeten maken”, aldus Röhler. „Maar in overleg met mijn coach heb ik besloten dat mijn gezondheid voorrang krijgt. Ik moet naar mijn lichaam luisteren, want ik wil mijn sport nog een paar jaar op topniveau beoefenen. Met een deelname aan de Olympische Spelen zou ik te veel riskeren.”

Röhler, ook Europees kampioen, kwam vijf jaar geleden in Rio de Janeiro tot een afstand van 90,30 meter.

Amerikaanse topturnster Biles verzekert zich van deelname Spelen

08.40 uur: De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. De viervoudig olympisch kampioene van Rio 2016 was de beste op de meerkamp bij de olympische trials in St. Louis. De 24-jarige Biles kwam tot een puntentotaal van 118,098.

De negentienvoudig wereldkampioene had genoten van de sfeer in St. Louis, waar bijna 21.000 toeschouwers op de tribunes zaten. „Hier houden we van, om voor publiek te turnen. De fans waren heel luidruchtig en steunden ons enorm. Ze helpen ons door het evenement heen en houden de motivatie hoog”, zei Biles, die bij de Spelen niet kan rekenen op veel vocale steun. Buitenlandse fans zijn vanwege het coronavirus niet welkom in Tokio, alleen Japanners. De organisatie hanteert per locatie een maximum van 10.000 bezoekers.

Biles, die in Rio naast vier gouden medailles ook nog brons pakte op de door Sanne Wevers gewonnen balk, krijgt louter debutanten mee naar Tokio als teamgenoten. Sunisa Lee (18) eindigde als tweede op de meerkamp met 115,832 punten en verzekerde zich zo van een ticket. De rest van de Amerikaanse ploeg bestaat uit Jordan Chiles (20) en Grace McCallum (18); Jade Carey en MyKayla Skinner zijn de reserves.

ZONDAG 27 JUNI

Turnsters Wevers, Thorsdottir en Van Pol naar Spelen

17.15 uur: De turnsters Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Vera van Pol zullen Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Het viertal is voorgedragen bij NOC*NSF door gymnastiekbond KNGU. Elze Geurts en Naomi Visser zijn aangewezen als reserves. Zij reizen mee naar Tokio waar de Spelen op 23 juni beginnen.

Bij de mannen was de individuele deelname van Bart Deurloo en Epke Zonderland al zeker. Zij slaagden er, in tegenstelling tot de vrouwen, niet in zich als team voor de Spelen te kwalificeren.

De keuze bij de vrouwen werd gemaakt na twee kwalificatiewedstrijden, terwijl ook rekening werd gehouden met resultaten uit het verleden en het evenwicht in het team voor de score als land. Sanne Wevers veroverde individueel goud op de balk bij de Olympische Spelen van Rio 2016. Thorsdottir eindigde in Rio als negende in de meerkampfinale.

De tweeling Wevers wordt, net als Van Pol, gecoacht door vader Vincent Wevers, die anderhalve week geleden via een kort geding afdwong dat hij door gymnastiekbond KNGU alsnog als coach moet worden afgevaardigd naar Tokio. De bond besliste eerder onder anderen Wevers te passeren omdat tegen hem en een aantal andere turncoaches een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek startte vorig jaar, toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman talloze getuigenverklaringen opdoken van (oud-)turnsters.

De KNGU besloot dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg zouden begeleiden in Japan. De voorzieningenrechter in Zutphen oordeelde echter dat de bond onvoldoende had kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zouden zijn om Wevers thuis te laten. Het beroep tegen die uitspraak dient maandag in Arnhem.

„Ik ben blij dat Nederland wederom met twee disciplines, een vrouwenteam en twee individuele turners, vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen”, zei technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. „De voordracht van het team is na overleg met alle betrokkenen en conform de interne selectieprocedure tot stand gekomen. Er is onder andere de afweging gemaakt tussen potentie en de scores van de kwalificatiewedstrijden.”

In afwachting van het hoger beroep heeft de KNGU het begeleidingsteam nog niet voorgedragen.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar Spelen

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon mogen Nederland vertegenwoordigen als tweede vrouwenteam op de Olympische Spelen van Tokio. Het jonge duo versloeg zondag in Den Haag het koppel Marleen Ramond-Van Iersel/Pleun Ypma in twee sets: 21-11 21-13.

Nederland pakte zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi in Den Haag een extra ticket voor de Spelen door Rusland te verslaan. Schoon en Stam wonnen het beslissende duel tegen de Russinnen. Het duo moest zondag met het koppel Van Iersel/Ypma in een rechtstreeks duel uitmaken wie over enkele weken in Tokio actief mag zijn. Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren op basis van hun positie op de olympische ranglijst al zeker van deelname aan de Spelen.

Stam (22) en Schoon (19) openden sterk en liepen al snel uit naar een 8-3-voorsprong. De setwinst kwam nooit in gevaar 21-11. Ook in de tweede set waren het Stam en Schoon die meteen afstand namen. Bij 20-13 was het bij het tweede matchpoint raak.

Serena Williams niet in actie op Olympische Spelen

14.19 uur: Serena Williams zal geen deel uitmaken van het Amerikaanse team voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Dat heeft de 23-voudig grandslamkampioene aan de vooravond van Wimbledon bekendgemaakt.

„Ja, ik sta momenteel niet op de lijst met olympiërs. En als dat wel zo is, dan zou ik er niet op moeten staan”, reageerde de 39-jarige Amerikaanse op vragen in Londen.

Williams veroverde olympisch goud in het enkelspel bij de Spelen van Londen 2012. Met haar zus Venus won ze drie keer olympisch goud in het dubbelspel, in 2008, 2012 en 2016.

Turnster Thorsdottir wil met eigen muziek ’Big in Japan’ worden

11.51 uur: Turnster Eythora Thorsdottir ziet op weg naar de Olympische Spelen in Tokio een stijgende lijn in haar programma. Thorsdottir, die de eerste kwalificatiewedstrijd nog miste wegens een enkelblessure, werd zaterdag bij de tweede kwalificatie in Rotterdam tweede achter Vera van Pol.

„Met mijn enkels gaat het al een stuk beter”, aldus de 22-jarige Thorsdottir, die op de Spelen van Rio 2016 negende werd in de meerkampfinale. „Ik heb wel lekker veel pijnstilling erin zitten en het is natuurlijk nog niet over. Maar als ik kijk naar twee weken geleden en waar ik nu sta, dan ben ik heel trots op wat ik heb kunnen neerzetten.”

Thorsdottir turnde in Rotterdam nog wel met ingetapete enkels. „Bij het inturnen op vloer ging de tape wat losser zitten en voelde ik hem net wat meer. De fysio heeft hem daarna weer wat strakker ingetaped. Dat knelt je voet af en dan voel je die pijn niet meer”, zei ze lachend.

In Tokio hoopt ze ’Big in Japan’ te worden. Op vloer turnt ze op eigen muziek. „Ik zing de klanken van mijn vloermuziek. Het is een cover van ’Big in Japan’, een uptempo nummer uit de jaren 80. Het was echt heel vet om te doen. Eerder hadden mijn coach Patrick Kiens en ik al het idee om zelf iets te zingen en uiteindelijk ben ik de studio in gekropen met een vriend van mijn vriend Thijs Pot. Wennen is het wel”, zegt Thorsdottir over het turnen op haar eigen vloermuziek. „Maar dat denk je ook wel weer weg. Het is vooral heel vet. Hiermee slingeren we ook weer wat nieuws de turnwereld in.”

Amerikaanse atlete Thomas met supersnelle 200 meter naar Tokio

09.58uur: Atlete Gabby Thomas heeft zich met de winst op de 200 meter in een supersnelle tijd bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in Eugene verzekerd van een plek op de Olympische Spelen. De 24-jarige Amerikaanse won de 200 meter in 21,61 seconden, de derde tijd ooit gelopen.

Alleen Florence Griffith-Joyner was sneller met haar wereldrecord van 21,34 uit 1988 bij de Spelen van Seoul en haar tijd van 21,56 uit de halve finales. Thomas was met haar winnende tijd twee honderdsten van een seconde sneller dan de tijd die Dafne Schippers in 2015 in Peking liep.

„Ik moet dit nog even verwerken”, zei Thomas. „Dit betekent zo veel voor mij.”

Jenna Prandini werd bij de kwalificatiewedstrijden tweede in 21,89 en Anavia Battle derde in 21,95. Allyson Felix, die zich eerder bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden verzekerde van een startbewijs op de 400 meter voor de Spelen van Tokio, eindigde als vijfde en greep daarmee naast een olympisch ticket op de 200 meter.

ZATERDAG 26 JUNI

Nederlandse beachvolleybalsters pakken extra ticket voor Spelen

21.14 uur: Nederland mag bij de vrouwen een tweede beachvolleybalteam afvaardigen naar de Olympische Spelen van Tokio. Op het olympisch kwalificatietoernooi op het strand van Scheveningen haalden Raïsa Schoon en Katja Stam het ticket binnen, door het beslissende duel in de finale tegen Rusland te winnen: 21-15 15-21 15-11.

Schoon en Stam gaan zondag met het duo Marleen Ramond-Van Iersel/Pleun Ypma uitmaken welk koppel volgende maand naar Tokio mag. Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn op basis hun positie op de olympische ranglijst al zeker van deelname aan de Spelen.

Ook bij de mannen kan Nederland naast Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen nog een duo afvaardigen. Christiaan Varenhorst en Ruben Penninga moeten dan in Scheveningen de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland winnen. Als ze dat doen, dan gaat het ticket naar Varenhorst en zijn vaste partner Steven van de Velde, die vanwege een lichte blessure niet kan meedoen op het OKT.

Van Pol wint tweede kwalificatie voor Tokio

19.20 uur: Turnster Vera van Pol heeft in Rotterdam de tweede kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Van Pol kwam na een foutloze meerkamp tot een totaal van 53,850 punten. Daarmee hield ze Eythora Thorsdottir (53,300) en Naomi Visser (52,325) achter zich.

In Rotterdam was Van Pol de enige turnster die haar meerkamp zonder grote fouten doorkwam. Thorsdottir, die de eerste kwalificatiewedstrijd miste vanwege een begin april opgelopen enkelblessure, viel van de balk. Wel zette ze met 13,625 punten de hoogste dagscore neer aan brug. Visser eindigde na een val aan brug en een fout bij haar balkafsprong op de derde plaats in de meerkamp. Met 13,600 punten was zij de beste op vloer.

Lieke Wevers kwam na een val van brug en een val bij de afsprong van balk tot de vierde plaats met 52,175 punten. Elze Geurts, die twee weken geleden verrassend de eerste kwalificatiewedstrijd won met 53,034 punten, kwam door drie vallen aan brug niet verder dan 49,550 punten en de achtste plaats in de meerkamp. Geurts zette met 14,500 wel de hoogste dagscore neer op sprong.

Sanne Wevers kwam in Rotterdam in actie op de onderdelen balk en brug. De olympisch balkkampioene van 2016 was met 13,750 punten verreweg de beste op balk. Aan brug kwam ze door een val aan het begin van haar oefening niet verder dan 11,275 punten.

Zondag maakt bondscoach Bram van Bokhoven de vierkoppige selectie voor Tokio bekend. Hij wijst dan ook reserves aan.

Viervoudig kampioen Farah niet naar Spelen Tokio

09:41uur Atleet Mo Farah zal zijn olympische titel op de 10.000 meter in Tokio niet verdedigen. De 38-jarige viervoudig olympisch kampioen bleef tijdens een speciale testrace op de Britse kampioenschappen in Manchester vrijdagavond ruim boven de olympische limiet van 27.28,00 minuten. Hij finishte in een tijd van 27.47,04.

„Ik heb het geluk gehad dat ik een lange carrière mocht hebben. Ik ben heel dankbaar, maar dit was alles wat erin zat”, zei Farah, die niet wilde zeggen dat dit zijn laatste baanwedstrijd was geweest.

„Het is zwaar om te accepteren, maar ik heb altijd gezegd dat als ik niet kan meestrijden met de besten ik niet naar Tokio ga om alleen mee te lopen in de finale. Vanavond laat zien dat het niet goed genoeg is.”

De geboren Somaliër won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 steeds de ’dubbel’ (5000 en 10.000 meter). Farah besloot na de mondiale titelstrijd in 2017 afscheid te nemen van de baan en zich volledig toe te leggen op de marathon. Dat verliep minder succesvol dan gedacht. Hij kondigde een terugkeer aan naar de baan en sprak als ambitie uit een vijfde olympische gouden medaille te willen veroveren. Ook in Manchester kon hij echter niet aan de olympische limiet voldoen.

Honkballers grijpen naast ticket voor Olympische Spelen

De honkballers hebben op het laatste olympisch kwalificatietoernooi geen ticket voor de Spelen van Tokio weten te bemachtigen. In de halve finale van het OKT in de Mexicaanse stad Puebla verloor het koninkrijksteam van Hensley Meulens kansloos van Venezuela. Na zeven innings was het klaar: 10-0.

Nederland verloor eerder al met 9-3 van Venezuela en ging ook met 4-3 onderuit tegen Dominicaanse Republiek.

Venezuela strijdt nu met de Dominicaanse Republiek om het resterende olympisch ticket. Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen.

VRIJDAG 25 JUNI

Hordeloopster Visser op tijd fit voor Spelen Tokio

17:22 uur Het ziet ernaar uit dat hordeloopster Nadine Visser gewoon naar de Olympische Spelen in Tokio kan. De atlete is hersteld van haar hamstringblessure en maakt volgende week in het Belgische Heusden haar wedstrijdrentree op de 100 meter horden. Dat zei haar coach Bart Bennema bij de NK atletiek in Breda, waar Visser nog ontbreekt.

De tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden liep de blessure half mei in Vught op bij haar eerste horderace in het buitenseizoen. „Dan weet je dat je er zes weken uit bent. Haar herstel is gelopen zoals gewenst en natuurlijk gehoopt”, aldus Bennema. „Het is nu zaak vóór Tokio nog wat wedstrijden te doen, te beginnen in Heusden. Op basis van de laatste training moet ze net onder de 13 seconden kunnen lopen. Ze kan tot Tokio nog drie à vier wedstrijdjes doen, meer lukt niet.”

Visser is houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden met 12,62. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66.

Olympisch roeiteam voor Spelen in Tokio telt 39 atleten

16:50 uur Het Nederlands roeiteam voor de Olympische Spelen in Tokio bestaat uit 39 atleten: 23 mannen en 16 vrouwen. De ploeg van Oranje telt 25 debutanten. Chef de mission Pieter van den Hoogenband is trots op deze omvangrijke afvaardiging naar Japan.

„Het roeien laat zien dat het niet voor niets een focussport van TeamNL is en hofleverancier van olympisch eremetaal”, betoogt de oud-zwemmer. „Met 30 medailles tot dusver heeft het roeien echt bijgedragen aan de totale medaille-oogst. Met 39 atleten in 11 events is het roeiteam een van de grootste teams binnen TeamNL. Het feit dat er geen land ter wereld meer ploegen heeft gekwalificeerd is een groot compliment voor de atleten en coaches en zegt wel iets over de ontwikkeling van het toproeien de laatste jaren.”

Bij Rio 2016 won de Nederlandse roeiploeg goud, zilver en brons. Bij Londen 2012 haalde Oranje in het roeien alleen een bronzen medaille.

Achtste Olympische Spelen voor Australische ruiter Hoy

10.45 uur: De Olympische Spelen zijn bekend terrein voor de 62-jarige ruiter Anthony Hoy en hij heeft besloten er nog maar eentje aan te plakken. De Australiër werd vrijdag opgenomen in het team van zijn land en gaat voor de achtste keer naar de Spelen.

Hoy maakte zijn Olympische debuut 37 jaar geleden in Los Angeles en wordt met zijn 62 jaar de oudste Australische olympiër. Hij won tot nog toe drie keer goud.

„Australië zoveel jaar vertegenwoordigen op internationaal niveau is het grootste voorrecht en de grootste eer van mijn leven”, aldus Hoy. „Het is me nooit te doen geweest het record te verbreken van meeste Olympische deelnames, ik ben gewoon een plattelandsjongen die van zijn paarden houdt, een enorme passie heeft voor onze sport en die gedijt in de bovenste sportieve regionen.”

De ruiter gaat naar Tokio met zijn paard Vassily de Lassos en komt uit op het onderdeel eventing.

DONDERDAG 24 JUNI

Havenga maakt waterpoloselectie bekend

20.04 uur: Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpolosters heeft zijn selectie rond. Zijn keurkorps voor Tokio bestaat uit dertien speelsters, van wie er tijdens de Spelen twaalf op het wedstrijdformulier komen te staan. Volgens Havenga was het niet gemakkelijk om zijn olympische eindselectie te formeren.

„Het geraamte van de ploeg had ik al enige tijd in mijn hoofd, maar voor de invulling van de laatste namen was het lang wikken en wegen wie er op welke posities het beste uit de voeten kunnen”, laat hij weten. „Ik realiseer me terdege dat ik met mijn keuze voor sommigen een olympische droom doorprik waar ze jarenlang keihard voor hebben gewerkt en misschien wel nog veel meer voor hebben gelaten. Dat hoort ook bij topsport en bij de job van bondscoach.”

De waterpolosters vliegen dinsdag 13 juli naar Japan voor een trainingskamp in Chiba met de Verenigde Staten en reizen woensdag 21 juli door naar het olympisch dorp. De eerste poulewedstrijd is maandag 26 juli tegen Australië. Oranje speelt in de poule ook tegen Spanje, Zuid-Afrika en Canada. Voordat Oranje naar Japan vertrekt, speelt de Nederlandse ploeg nog twee oefenwedstrijden tegen Italië in Den Haag (29 juni en 1 juli).

De waterpoloselectie voor Tokio: Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Iris Wolves, Maartje Keuning, Dagmar Genee, Maud Megens, Ilse Koolhaas, Kitty-Lynn Joustra, Joanne Koenders, Debby Willemsz.

Murray gaat olympische titel verdedigen

12.38 uur: Tweevoudig olympisch tenniskampioen Andy Murray gaat in Tokio zijn titel verdedigen. De 34-jarige Schot won in 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro de titels in het enkelspel. Hij zal op de Olympische Spelen in Japan zowel in het enkelspel als in het dubbel aantreden, maakte de Britse tennisbond bekend.

In Rio prolongeerde Murray zijn titel door in de finale de Argentijn Juan Martín del Potro in vier sets te kloppen. Vier jaar eerder had hij het een stuk makkelijker in de finale tegen de Zwitser Roger Federer. Voor eigen publiek in Londen pakte Murray goud in drie sets. De door blessures geteisterde Schot, voormalig nummer 1 van de wereld, is op de wereldranglijst afgezakt naar plaats 119.

In het dubbelspel treedt Murray aan met Joe Salisbury. Bij de vrouwen nemen Johanna Konta en Heather Watson namens Groot-Brittannië deel aan zowel het enkel- als dubbelspel.

WOENSDAG 23 JUNI

Opnieuw coronageval in olympische delegatie Oeganda in Tokio

12:59 uur Vier dagen na de eerste positieve coronatest bij de Oegandese delegatie in Tokio maakten de organisatoren van de Olympische Spelen woensdag bekend dat er een tweede Oegandees positief testte op het virus. De betreffende atleten en begeleiders waren zaterdag aangekomen in Japan. Ze zeiden vooraf te zijn gevaccineerd en waren allen in bezit van een recente negatieve test.

Oeganda was een maand voor aanvang van het evenement de tweede afvaardiging die aankwam in Tokio. Eerder reisde ook het Australische softbalteam van de vrouwen al af. De Oegandezen nemen op de Olympische Spelen deel aan het boksen, gewichtheffen en zwemmen.

Nederland met vier badmintonners naar Olympische Spelen

12:23 uur Nederland doet volgende maand met vier badmintonners mee aan de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft de voordracht van Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling goedgekeurd

De 26-jarige Caljouw is de eerste Nederlander in het enkelspel sinds de Spelen van 1996 in Atalanta. Toen deden Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland mee.

Piek is voor de tweede keer present op de Olympische Spelen. De 29-jarige dubbelspecialiste speelt samen met de 25-jarige Seinen. Voor Seinen en Tabeling worden de Olympische Spelen in Tokio hun olympisch debuut. De 27-jarige Tabeling is actief in het gemengddubbel.

Het olympisch badmintontoernooi begint zaterdag 24 juli en duurt tot en met maandag 2 augustus.

Geen alcohol verkocht op locaties van Olympische Spelen

07.26 uur: Er zullen geen alcoholische dranken worden verkocht op de locaties waar de Olympische Spelen plaatsvinden, dat maakte Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité, woensdag bekend in een persconferentie. Op die manier hoopt het comité zorgen van het publiek weg te nemen of de Spelen wel „veilig” kunnen worden georganiseerd als er alcohol werd geschonken. De alcoholverkoop in en rond Tokio is sowieso al beperkt, omdat gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat het bijkomstige nauwe contact, luide praten en samenkomen in cafés de verspreiding van het coronavirus verder kan bevorderen.

Hashimoto voegde eraan toe dat het Japanse drankenconcern Asahi Breweries, een van de grote sponsoren van de Spelen, het eens was met de beslissing geen alcohol te verkopen.

Maandag maakte het comité bekend dat er in de stadions maximaal 10.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn, alleen Japanse fans krijgen toegang. Japanse premier Yoshihide Suga kan dat aantal toeschouwers echter niet garanderen, omdat het nog altijd mogelijk is dat Japan opnieuw de noodtoestand moet uitroepen vanwege het coronavirus voordat de Spelen openen op 23 juli. Veel Japanners zijn sceptisch om de Spelen, ook zonder toeschouwers, door te laten gaan in hun land vanwege de pandemie.

DINSDAG 22 JUNI

Zwemmer Sun mist Spelen na schorsing van vier jaar door CAS

18.03 uur: De Chinese zwemmer Sun Yang zal zijn olympische titel op de 200 meter vrije slag definitief niet kunnen verdedigen in Tokio. Het internationaal hof van sportarbitrage CAS in Lausanne heeft de schorsing van Sun weliswaar ingekort, maar hij wordt vier jaar en drie maanden geschorst en mist de Spelen.

Het CAS legde eerder een dopingschorsing van acht jaar op aan Sun. Hij weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd.

De zwemmer ging met succes in beroep tegen zijn straf bij de Zwitserse rechtbank. Hij maakte bezwaar tegen de voorzitter van het jurypanel van het CAS dat hem had veroordeeld. De Italiaan Franco Frattini zou in het openbaar anti-Chinese opmerkingen hebben gemaakt. De Zwitserse rechtbank vernietigde in december het vonnis van het CAS, waarmee Sun ineens zijn schorsing kwijt was.

Het CAS heeft de zaak heropend met drie nieuwe rechters. Zij hielden besloten zittingen via videoverbindingen en kwamen tot het oordeel dat de zwemmer alsnog wordt geschorst voor vier jaar en drie maanden met ingang van 28 februari 2020.

De 29-jarige Sun veroverde in zijn carrière ook olympisch goud op de 400 en 1500 meter bij de Spelen van 2012. Hij heeft tevens elf wereldtitels.

MAANDAG 21 JUNI

Maximaal 10.000 toeschouwers in olympische stadions in Tokio

11.23 uur: In de stadions voor de Olympische Spelen in Tokio worden maximaal 10.000 toeschouwers toegelaten. Dat heeft het organisatiecomité besloten. Alleen Japanse fans krijgen toegang. Al eerder werd bekend dat buitenlandse toeschouwers vanwege de coronapandemie niet worden toegelaten.

Ook over de aanwezigheid van Japanse fans was de laatste tijd discussie. Artsen en andere deskundigen stelden dat de Spelen zonder fans het beste zou zijn voor de gezondheidszorg in Japan. Maar de organisatie wil er toch publiek bij hebben. Alleen als het coronavirus weer toeslaat in Tokio, bestaat de kans dat de olympische sporters in stadions zonder fans om de medailles moeten gaan strijden.

De Japanners kunnen hun kaarten kopen op basis van een loterij. Ze moeten in de stadions een mondkapje dragen en mogen niet schreeuwen. Klappen is wel toegestaan. Volgens Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, worden de Japanse bevolking en alle deelnemers op deze manier het beste beschermd. Hij liet ook weten dat ruim 80 procent van de sporters en officials die verblijven in het olympisch dorp zijn gevaccineerd als de Spelen op 23 juli beginnen.

ZONDAG 20 JUNI

Tokio showt olympisch dorp voor atleten

16.16 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft zondag de deuren opengezet van het olympisch dorp, waar de sporters verblijven tijdens het evenement. Journalisten mochten een kijkje nemen in de 21 appartementencomplexen in Tokio, die zijn gebouwd langs het water in het Harumi-district. De Nederlandse sporters wonen tijdens de Spelen in gebouw nummer 7.

Tijdens de Olympische Spelen wonen zo’n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp, tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Overal hangen posters waarop de coronamaatregelen staan. Een feestje bouwen in het dorp is min of meer verboden. „Als je alcohol drinkt, doe dat dan alleen”, zei Takashi Kitajima, de manager van het atletendorp.

Eerste geval van corona bij buitenlandse sporter bij Spelen Tokio

9.56 uur: Een maand voor de start van de Olympische Spelen is voor het eerst het coronavirus vastgesteld bij een van de deelnemende sporters. Een atleet uit Oeganda testte bij aankomst op de luchthaven van Tokio positief en kwam daardoor Japan niet verder in.

De overige acht leden van het Oegandese sportteam reisden per bus naar hun gaststad Izumisano, in de buurt van Osaka. De sporters uit Oeganda doen komende maand bij de Spelen mee aan boksen, gewichtheffen en zwemmen.

De delegatie van Oeganda is de tweede groep olympische sporters die in Tokio arriveerde. Het vrouwensoftbalteam van Australië kwam eerder al in Japan aan.