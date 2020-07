Johan Cruijff ArenA voorlopig vaste thuisbasis Oranje

In het stadion van Ajax kunnen de extra maatregelen die moeten worden genomen vanwege het coronavirus het beste worden toegepast, aldus de KNVB. De ArenA biedt in vergelijking met de andere stadions in Nederland ook de meeste ruimte.

Oranje speelt na de zomer drie keer in eigen land in de Nations League en mogelijk ook nog twee oefeninterlands. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint het nieuwe interlandjaar op vrijdag 4 september tegen Polen. Drie dagen later komt Italië naar de Johan Cruijff ArenA. Beide interlands uit de Nations League beginnen om 20.45 uur.

Op zondag 15 november staat de laatste thuiswedstrijd in de Nations League op het programma, om 18.00 uur tegen Bosnië-Herzegovina.