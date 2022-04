FC Utrecht ook niet langs degradatiekandidaat Fortuna

Kruys had vastgehouden aan dezelfde basiself in vergelijking met zijn eerste wedstrijd als hoofdverantwoordelijke, vorige week tegen RKC Waalwijk. Daarmee onderscheidde hij zich van zijn voorganger René Hake, die frequent wisselingen doorvoerde, een van de punten waarvoor hij bekritiseerd werd.

De twee grootste winnaars van de trainerswissel zijn vooralsnog Willem Janssen en Simon Gustafson, die onder Hake voornamelijk de bank zaten warm te houden, maar in hun laatste weken als speler van FC Utrecht ineens weer terug in de basis zijn. Janssen bergt na dit seizoen zijn voetbalschoenen op en wordt technisch manager van VVV-Venlo, terwijl het contract van Gustafson afloopt en de Zweed besloten heeft zijn eigen weg te gaan.

Bart Ramselaar opende al vroeg de score voor FC Utrecht Ⓒ ProShots

Gustafson was tegen Fortuna Sittard een van de betere spelers bij FC Utrecht, dat goed uit de startblokken kwam. Al in de 5e minuut maakte Bart Ramselaar de openingsgoal door de bal technisch knap binnen te schieten. Al de negende seizoenstreffer van de Amersfoorter, die daarmee bezig is aan zijn meest productieve seizoen ooit.

Het FC Utrecht-publiek ging er eens goed voor zitten, want de laatste vier duels van de Utrechters hadden geen zege opgeleverd, terwijl de laatste thuisoverwinning dateerde van het duel met SC Cambuur op 5 februari.

FC Utrecht was aanvankelijk ook de bovenliggende partij, maar als er iets is wat de ploeg dit seizoen niet goed afgaat dan is het wel op het juiste moment doordrukken. Er kwamen kansen voor onder anderen Quinten Timber, Ramselaar en Willem Janssen, maar Fortuna-doelman Yanick van Osch hield zonder al te veel moeite zijn doel schoon. Fortuna-trainer Sjors Ultee (ex-FC Utrecht) had vooraf de verwachting uitgesproken, dat het zou gaan stormen in de Galgenwaard, maar daar was nauwelijks sprake van en in de loop van de eerste helft werd Fortuna voetballend steeds sterker.

Een tegenvaller voor de staartploeg was wel, dat Ben Rienstra vroeg in de wedstrijd verplicht gewisseld moest worden, nadat hij met zijn hoofd tegen dat van Othmane Boussaid was gebotst. Over het spelbeeld kon Ultee ondanks de vroege tegengoal niet ontevreden zijn.

Waar FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer voor rust vrijwel niets te doen had gekregen, veranderde dat drastisch na rust. Fortuna toonde veel meer aanvallende intenties en De Keijzer had het ineens druk. De jeugdige doelman, in de loop van het seizoen eerste keeper van FC Utrecht geworden, maakte indruk met een prima redding in een één-tegen-éénsituatie met Zian Flemming, pakte vervolgens ook de rebound van Mats Seuntjens en werd daarna op de doellijn geholpen door Djevencio van der Kust, toen Seuntjens nogmaals inschoot.

Fortuna viert de gelijkmaker van Zian Flemming. Ⓒ ProShots

FC Utrecht kroop door het oog van de naald, maar even later lag de bal er alsnog in. Na opnieuw een hectische situatie voor het doel van De Keijzer met drie doelpogingen op rij had Flemming ditmaal wel succes.

Het was inmiddels een open wedstrijd geworden met kansen over en weer. Namens FC Utrecht bewezen Tasos Douvikas en Boussaid zichzelf en hun ploeg een slechte dienst door de bal in zeer kansrijke situaties niet tussen de palen te krijgen. Aan de overzijde moest De Keijzer redding brengen bij schoten van Seuntjens en Flemming. Even leek FC Utrecht alsnog het volle pond te pakken, toen Van der Maarel de bal in twee instanties inkopte na een schot op de lat van Mike van der Hoorn. Maar scheidsrechter Sander van der Eijk keurde de bal na interventie van de VAR alsnog af omdat Janssen voorafgaand aan dat moment hands had gemaakt. Zo pakte Fortuna een nuttig punt in de strijd tegen degradatie en bezorgde Ultee bij de terugkeer in Utrecht de Galgenwaard een avond vol chagrijn.

