’Overbelasting is op dit moment écht een gevaar bij Oranje’

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen vindt dat Oranje-bondscoach Frank de Boer rekening moet houden met de fitheid van Patrick van Aanholt, die afgelopen seizoen slechts 1.865 minuten voor Crystal Palace speelde. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Raymond Verheijen hoopt en denkt ook wel dat bij Frank de Boer alle alarmbellen afgaan. Patrick van Aanholt (30), die tegen Oekraïne in de Oranje-basis de verrassende vervanger was van Owen Wijndal en na 64 minuten werd vervangen, zei na de EK-droomstart klaar te zijn voor negentig minuten speeltijd. „Maar dan komt hij tijdens het toernooi in de problemen, omdat hij langzaam herstelt”, aldus Verheijen. „Overbelasting is op dit moment echt een gevaar bij Oranje. En dat komt door onderbelasting van sommige spelers bij hun clubs.”