Foto: Heracles-keeper blundert na kip op veld

In het strafschopgebied van Heracles-doelman Janis Blaswich liep opeens een kip rond, die zich niet zomaar liet vangen. De keeper en aanvoerder Dario van den Buijs trachtten wel in de buurt van het beest te komen, maar de kip ontweek het gejaag vakkundig.

Heracles-aanvoerder Dario van den Buijs en een steward proberen de kip van het veld te halen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Uiteindelijk moest er een steward van de thuisclub aan te pas komen om de kip op te pakken. Onder luid gejuich van het publiek hield de steward het dier als een trofee boven zijn hoofd. Doelman Blaswich was duidelijk meer van streek door de entree van de kip, want nog geen vijf minuten later blunderde de keeper verschrikkelijk op een vrije trap van Ibrahim Dresevic.

Protest

De supporters van Heracles gooiden voorafgaand aan het duel met SC Heerenveen talloze eieren op het veld, waarmee de fans protesteerden tegen de nieuwe naam van het stadion. Het onderkomen van Heracles heet sinds deze zomer het Erve Asito.

Het is niet voor het eerst dat de toeschouwers in Almelo konden genieten van een dier op het veld tussen hun favorieten. Een aantal seizoenen geleden liep er al tot twee keer toe een steenmarter over het kunstgras.

