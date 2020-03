Marco Bizot: ’We moeten gewoon tien wedstrijden knallen’

Marco Bizot van AZ bedankt de meegreisde fans na de zege op Ajax. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hoewel Marco Bizot na de zege op Ajax gevangen leek te zitten in een emotionele rollercoaster, was hij trots en blij met de manier waarop AZ zich in de Johan Cruijff ArenA had geëtaleerd: als een ware kampioen. „We moeten gewoon tien wedstrijden knallen. Als we blijven voetballen zoals vandaag, dan zijn we een serieuze kandidaat.”