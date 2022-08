Leuk en frivool voetballend Heerenveen gunt Fortuna Sittard geen eerherstel

De aansluitingstreffer kwam er pas zes minuten voor tijd. Yilmaz had er een groot aandeel in. De spits werd door Joost van Aken neergelegd en verdiende een strafschop. Die schoot hij zelf onberispelijk binnen. Maar ook zijn derde treffer van het seizoen bleek geen punt waard.

Voor de bühne fungeerden de interim-trainers Dominik Vergoossen en Jeroen Schepers als verantwoordelijken bij Fortuna Sittard. Maar het was Burak Yilmaz die het machtsvacuüm benutte en zich als mede-eigenaar van de club nadrukkelijk met trainingen en de opstelling bemoeide. Die inmenging ging ten koste van Paul Gladon, Arianit Ferati en doelman Yanick van Osch. De laatste had bij het met 1-4 verloren duel met Cambuur tot viermaal toe geen antwoord op een schot van buiten het strafschopgebied.

Debuut Pandur

Ivor Pandur maakte zodoende voor het eerst zijn opwachting in de Eredivisie. De 22-jarige keeper uit Kroatië verblijft sinds deze zomer op huurbasis in Sittard. Fortuna heeft een optie tot koop op de doelman, die eigendom is van Hellas Verona. Dogan Erdogan en Cole Bassett kregen in de jacht op de eerste punten eveneens een basisplaats.

Anas Tahiri aan de bal. Ⓒ ProShots

Hoe de Friese fans over het gekrakeel in Limburg en de rol die Yilmaz daarin speelde dachten, werd bij het aankondigen van de opstellingen al duidelijk. Bij het noemen van de naam van de invloedrijke spits klonk er een striemend fluitconcert. Dat herhaalde zich tijdens de wedstrijd bij elk balcontact van de Turk. Het moet Ultee als muziek in de oren geklonken hebben.

Geen beter Fortuna

Fortuna ging ook zeker niet beter voetballen door het wegsturen van de trainer. Heerenveen zette de Limburgers geregeld met de rug tegen de muur. Een doelpunt kon niet uitblijven. Dat kwam er van de voet van Sydney van Hooijdonk, die een voorzet Van Amin Sarr binnen tikte. Heerenveen bewees dat je in de Eredivisie ook met een talentvolle Zweed en een Nederlandse scherpschutter succesvol kunt zijn. Voor Van Hooijdonk was het alweer zijn vierde treffer van het seizoen. Op slag van rust bekroonde Milan van Ewijk zijn uitstekende eerste helft met een tweede Friese treffer. Het betrof een afstandsschot, dat in de uiterste hoek verdween. Pandur, die aardig keepte, trof geen blaam

Heerenveen speelde als het maar even kon op de aanval met ook Thom Haye en de lichtgewichten Mats Köhlert en Tibor Halilovic als gangmakers. Bovendien verdedigden de Friezen secuur.

Yilmaz, die naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer balverlies leed, deed in de rust een paar omzettingen. Fortuna creëerde nu wel kansen, maar dan was er altijd nog de Friese doelman Andries Noppert nog. Die leek voor de vierde keer de nul te houden tot arbiter Dennis Higler naar stip wees. De meest besproken man van de avond bewees zijn kwaliteiten als afmaker. Maar het kon de pijn van een vierde nederlaag niet verzachten. De frustraties kostten Yilmaz nog een gele kaart.