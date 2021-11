Oranje Leeuwinnen hopen op bijzondere versterking

Het 22-jarige talent verkeert in een luxepositie. Ze kan namelijk voor maar liefst drie toplanden uitkomen. Naast Nederland zijn dat de Verenigde Staten en Spanje. Egurrola is namelijk geboren in Amerika, maar verhuisde op haar zevende naar Zuid-Europa. Haar moeder is Nederlands en ze heet voluit Damaris Berta Egurrola Wienke.

Egurrola mag zich al international noemen. Drie jaar geleden droeg ze eenmalig het shirt van Spanje. Omdat het een oefenduel betrof, mag ze nog ’overstappen’.

De Britse Parsons hoopt van harte dat Egurrola uiteindelijk voor Nederland kiest. „Ze is een fanatische speler en zou een geweldige extra optie zijn. Niet alleen vanwege haar profiel als voetballer, maar ook als persoon”, aldus de keuzeheer van Oranje, die zijn rol als bondscoach tot voor kort combineerde met een baan als clubtrainer bij Portland Thorns in Amerika, tegenover de NOS.

Damaris Egurrola voetbalt bij Lyon met Daniélle van de Donk. Ⓒ ANP/HH

Daniëlle van de Donk

De technische staf heeft al gesprekken gevoerd met Egurrola en haar aan het werk gezien in Lyon, waar ze samenspeelt met Daniëlle van de Donk. De Brabantse zet zich in om haar ploeggenote te overtuigen om een volgende keer met haar richting Zeist af te reizen.

„Ik doe er alles aan om haar hier te krijgen. Damaris is een goede voetballer, ze speelt niet voor niets bij Lyon. Daarnaast is ze een heel leuke meid. Ze zou er goed tussen passen. Ze vraagt ook wel eens aan me hoe het is bij Oranje. Als ik iets kan betekenen, doe ik dat graag. We hebben veel goede spelers, maar er is altijd ruimte voor meer sterke voetballers.”

Bondscoach Mark Parsons tijdens een training van de Oranje Leeuwinnen, die vrijdag op bezoek gaan bij Tsjechië. Ⓒ ANP

Nog geen witte rook

Parsons benadrukt dat er nog geen witte rook is. „Er valt op dit moment niets te melden. Het is sowieso aan Damaris zelf om een eventuele beslissing bekend te maken. Wij zullen haar in ieder geval met open armen ontvangen als ze voor Nederland kiest.”

Egurrola had deze interlandperiode sowieso niet in actie kunnen komen. Tijdens het Champions League-duel met Bayern München (0-1 zege) liep ze vorige week een enkelblessure op die haar waarschijnlijk weken aan de kant houdt.

Damaris Egurrola kampt momenteel met een enkelblessure. Ⓒ ANP/HH

Blessures

Parsons kan deze interlandperiode, waarin duels met Tsjechië (vrijdag, WK-kwalificatie) en Japan (dinsdag, oefenduel) op het programma staan, niet beschikken over Lieke Martens, Jackie Groenen, Aniek Nouwen en Sisca Folkertsma. Allemaal zijn ze geblesseerd. Met name laatstgenoemde is lang uitgeschakeld. De rechtsback heeft bij haar club Girondins de Bordeaux voor de tweede keer in haar carrière een zware knieblessure opgelopen en moet lang revalideren.

„Het wordt een uitdaging”, zei Parsons maandag na de eerste training, doelend op het vervangen van het viertal. „We boeten in qua kwaliteit én kwantiteit. Wat dat betreft is het een dubbele klap.”