SC Cambuur incasseert drie keer rood bij 5-1 nederlaag tegen RKC Waalwijk ’Bas Nijhuis VAR? Dat kan ik niet geloven’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Arbiter Sander van der Eijk deelt een rode kaart uit aan Cambuur-speler Mees Hoedemakers (nummer 6). Ook zijn coach Henk de Jong en Alex Bangura worden weggestuurd. Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS

WAALWIJK - Trainer Henk de Jong van SC Cambuur meende het heel oprecht. Volgens de Fries had Bas Nijhuis nooit een penalty gegeven voor de handsbal van Jamie Jacobs in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, die met 5-1 verloren ging. Maar het was juist de toparbiter die in zijn rol als VAR scheidsrechter Sander van der Eijk naar het videoscherm dirigeerde en voor een strafschop pleitte.