Romario kan PSV niet inspireren en ziet AZ opnieuw winnen in Eindhoven

Met de vierde zege op rij in Eindhoven deed AZ niet alleen uitstekende zaken op de ranglijst, het gaf Feyenoord-trainer Arne Slot een bekoorlijk Sinterklaascadeau. En dat op de dag dat de goedheiligman weer in het land arriveerde. Saillant detail: twee seizoenen geleden kreeg Slot uitgerekend op 5 december de zak.

Dankzij de zege maakt AZ de competitie niet alleen weer spannend, het is het trio Feyenoord, Ajax en PSV tot op één punt genaderd. Feyenoord heeft zoals gezegd nog een wedstrijd te goed, de bovengenoemde Rotterdamse derby tegen Excelsior.

De Wit

PSV startte in de sterkste opstelling, waarmee de koploper van de Eredivisie Ajax in Amsterdam had verslagen. De gasten speelden ook nagenoeg met de ideale elf: alleen Bruno Martins Indi is nog niet teruggekeerd van zijn blessure, op zijn plek speelde Pantelis Hatzidiakos in plaats van de jonge Maxim Dekker. Dani de Wit stond gewoon in de basis omdat AZ in beroep was gegaan tegen zijn schorsing van twee wedstrijden, na zijn rode kaart tegen FC Volendam.

Voorafgaand aan de topper werd Romario als een held onthaald door het Eindhovense legioen. De Braziliaanse superspits van weleer was de eregast van de avond. De voetafdrukken van de wereldkampioen van 1994 werden in het Philips Stadion afgenomen, zodat zijn tegel kan worden toegevoegd aan de PSV ‘Walk of Fame’.

Stift Pavlidis

Nadat de twee clubs elkaar in het eerste kwartier hadden afgetast zonder een kans af te dwingen, ontbrandde het duel in de achttiende minuut. PSV’er Joey Veerman bracht met een dramatische pass Jesper Karlsson in stelling. De flankenflitser van AZ speelde Vangelis Pavlidis in stelling, die PSV-goalie met een lepe stift passeerde: 0-1.

Cody Gakpo probeert Yukinari Sugawara te passeren. Ⓒ ProShots

Nadat Xavi Simons net niet zijn teen tegen de bal had kunnen zetten uit een pass van rechtsback Phillipp Mwene, kwam de andere Phillipp, Max, gevaarlijk door over links. Zijn voorzet belandde via Luuk de Jong op het hoofd van Cody Gakpo, maar de kopbal ging voorlangs. Niet veel later vuurde Jens Odgaard een kanonskogel in de richting van het PSV-doel, maar zijn schot belandde in de korte hoek in het zijnet.

Paal en lat

Warrig optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük leidde een levensgrote kans in van Phillippe Max. Terwijl Gözübüyük de AZ’ers na een overtreding nog op afstand zette, werd een vrije trap snel genomen. Max passeerde AZ-doelman Hobie Verhulst met een boogbal, maar Sam Beukema bracht redding op de lijn. Een paar minuten later was de thuisclub opnieuw dicht bij de verdiende gelijkmaker, maar een kopbal van Erick Guttierrez trof op aangeven van Gakpo de paal.

Waar een Eindhovens treffer in de lucht hing, daar kreeg AZ vlak voor rust paradoxaal genoeg de grootste kans. Tijjani Reijnders schoot van een meter of tien kiezelhard op de lat, nadat hij slim was bediend door Pavlidis. De teams zochten halverwege met een 0-1 stand de kleedkamer op.

WK-ganger

Vlak na rust had Simons de stand in evenwicht moeten brengen na een beroerde balbehandeling van Hatzidiakos. De jonge WK-ganger speelde de bal echter te ver voor zich uit. Na een klein uur bewees Karlsson zijn ploeg een bijzonder slechte dienst door net buiten zijn eigen strafschopgebied tegen drie PSV’ers een frivool hoogstandje uit zijn mouw te schudden. Het leidde tot dom balverlies en een rake kopbal van Gakpo, op aangeven van invaller Anwar El Ghazi. De VAR greep na het bekende lijnenspel echter in: geen goal.

In de slotfase fopte PSV-invaller Noni Madueke zijn tegenstander Kerkez op de achterlijn om vervolgens op de buitenkant van de paal te mikken. Even later schoot de Brit van dichtbij over, maar het net vinden lukte hem, net zoals zijn teamgenoten, niet. En zo werd Vangelis Pavlidis, de Griekse spits die AZ ruim twee maanden zo had gemist, matchwinner in Brabant.