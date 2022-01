Premium Het beste van De Telegraaf

’Het blijft dubbel als het lukt, omdat ’Laar’ er niet meer bij is’ Yara van Kerkhof herpakt zich richting Olympische Spelen na horror

Hans Ruggenberg

Yara van Kerkhof is weer vrij in haar hoofd en lijf, na jaren waarin de shorttrackster zich moest terugvechten van verschillende horrorfases in haar leven. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

De tranen, angst en emotionele pijn lijken weggezonken in de tijd. Yara van Kerkhof heeft tóch geregeld terug gedacht aan de jaren sinds de Winterspelen van Pyeongchang in 2018, waarvan ze verschillende fases omschrijft als een hel. De shorttrackster weet nog steeds niet hoe ze destijds ondanks alle shit olympisch zilver en brons behaalde, om nu in Peking voor goud te gaan. En daarmee ook de droom van haar in 2020 overleden (schaats)vriendin Lara van Ruijven waar te maken. „We gaan er voor, maar het blijft dubbel als het lukt, omdat ’Laar’ er niet meer bij is.”